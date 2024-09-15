2 milyon 667 bin araç denetlendi

Emniyet ve jandarma ekipleri tarafından son bir haftada yapılan trafik denetimlerinde ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 265 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 124 bin 336, periyodik muayenesi yaptırılmamış 27 bin 263, emniyet kemeri kullanmayan 19 bin 161, sürücü belgesiz araç kullanan 16 bin 742, zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 188 olmak üzere diğerleriyle birlikte toplam 475 bin 427 sürücüye işlem yapıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bildiren Yerlikaya, okul servis araçlarına ve şoförlerine yönelik denetimlerin yoğunlaştırıldığını kaydederek, "2024-2025 Eğitim Öğretim yılı başladı. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın huzur ve güven içerisinde okullarına ulaştırılmasında okul servis araçlarına ve şoförlerine yönelik denetim faaliyetlerimiz ülke genelinde polis ve jandarma birimlerimizce yoğunlaştırılmıştır. Okul servis araçlarında çocuklarımız ile yardımcı personel ve şoförlerin emniyet kemeri takmaları yasal bir zorunluluktur. Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım okul servis araçlarında da emniyet kemeri takmayı ve çocuklarımıza taktırmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" ifadelerini kullandı.