2 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirilirdi

Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kızıltepe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince, operasyon yaptı.
Başlatılan operasyonlar kapsamında, şüpheli bir araçta narkotik dedektör köpeği ile yapılan aramada, araçta oluşturulan gizli bölme içerisine gizlenmiş yaklaşık 2 milyon TL piyasa değerine sahip 3 kilo 850 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Operasyon kapsamında konuyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.