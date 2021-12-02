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Giriş Tarihi: 2.12.2021 15:53 Son Güncelleme: 2.12.2021 15:54

2 milyonluk "change" araç operasyonunda 5 kişi tutuklandı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
2 milyonluk change araç operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Şanlıurfa'da düzenlenen 2 milyon liralık "change" araç operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine konuldu.

Şanlıurfa'da 30 Kasım 2021'de Eyyübiye ilçesindeki Evren Sanayi Sitesinde bazı işyerlerine operasyon düzenlendi. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro ekiplerinin, birçoğu yurt dışından getirilen maddi değeri yaklaşık 2 milyon TL olan araçları parçalanarak haksız gelir elde eden kişilere yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 5'i ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Şanlıurfa adliyeyesine sevk edilen 5 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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2 milyonluk "change" araç operasyonunda 5 kişi tutuklandı
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