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Giriş Tarihi: 30.5.2022 11:05

2 milyonluk dolandırıcılık

DHA
2 milyonluk dolandırıcılık

İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, kendilerini polis veya savcı olarak tanıtarak 17 kişinin 2 milyon TL'sini dolandıran 8 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerden 7'si tutuklandı, biri de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, artan dolandırıcılık olayları üzerine çalışma başlattı. Ekipler, bir şebekenin vatandaşları aradığını, kendilerini polis ya da savcı olarak tanıttıklarını, "Hesaplarınız terör örgütü tarafından kullanılıyor, bu hesaplara müdahale etmemiz gerekiyor. Operasyonun gizliliği var, kimsenin bu konuyu duymaması lazım. Herhangi bir kişiye bilgi verir olayı deşifre ederseniz gözaltına alınırsınız" diyerek korku ve panik uyandıran ifadeler kullandıklarını ve bu yolla kişilerin parasını dolandırdıklarını tespit etti.

8 ŞÜPHELİYE SUÇÜSTÜ

Ekipler, İzmir, İstanbul ve Şanlıurfa'daki 8 kişiyi, yaptıkları eş zamanlı operasyonlarla yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, suçta kullanıldığı belirlenen cep telefonları, hazır konuşma metinleri ve vatandaşlara ait bilgilerin olduğu dokümanlar ele geçirildi. Ekipler ayrıca şebekenin 17 kişinin parasını dolandırdığını belirledi. Ekipler, şüphelilerin bu kişilerden 2 milyon TL haksız kazanç elde ettiğini tespit etti. Gözaltına alınan 8 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7'si tutuklandı, biri de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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2 milyonluk dolandırıcılık
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