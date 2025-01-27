2 milyonluk dost kazığı

İstanbul Kartal'da bir turizm ve inşaat şirketinin yetkilisi olan Canan D., dost kazığıyla hayatının şokunu yaşadı. Şirket araçlarından birini ihtiyacı olduğu için bir süreliğine arkadaşı Harun Ç.'ye veren kadın, zamanı geldiğinde aracı geri alamadı. Defalarca aramasına rağmen telefonun açılmamaması üzerine kandırıldığını anlayan kadın, 2 milyonluk araç için savcılığın yolunu tuttu. Şüpheli ise ifadesinde Canan D.'yi tanımadığını söyleyerek alacaklı olduğunu ileri sürdü. Harun Ç.'ye, "Güveni kötüye kullanma" suçundan iki yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.