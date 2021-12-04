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Giriş Tarihi: 5.12.2021

2 milyonluk kolyeyi teslim etti azar işitti

2 milyonluk kolyeyi teslim etti azar işitti
Bursa'da oto galericiliği yapan Rıfat Aybey, yolda yürüdüğü sırada yerde parlak taşları olan bir kolye buldu. Aybey kolyenin gerçek olup olmadığını öğrenmek için mücevher işiyle uğraşan bir arkadaşına gitti. Kolyede 7.8 karatlık toplam 53 pırlanta bulunduğunu ve fiyatının 2 milyon TL olduğunu duyan Aybey, sahibini bulmak için Bursa Kapalıçarşı'daki kuyumculara gitti. Aybey, kuyumculara telefon numarasını bırakarak kolyeyi düşürdüğünü söyleyenlerin kendisine ulaşmasını istedi.



Çok geçmeden pırlanta kolyenin kendisine ait olduğunu söyleyen bir kişi ile irtibat kurdu. Aybey, kolyenin kendisine ait olduğunu iddia eden kişinin, gerçek sahibi olup olmadığını anlamak için şahsı birkaç gün oyaladı. Gerçek sahibi olduğunu anlayınca da teslim etti. Ancak sahibi, Aybey'i, kolyeyi kendisine çok geç teslim ettiği için teşekkür bile etmeden tersledi. Aybey, "Gerçek sahibinin o kişi olduğunu anlayıp kolyeyi teslim ettim. Kişiye birkaç soru sordum, emin olunca teslim ettim. Kolyeyi aldı. 'Yarın dükkânına uğrayacağım' dedi. Gidiş o gidiş. Gelen giden yok. Bana, 'Bunu bana vermek zorundaydın. Sertifikalıydı. Satamazdın' gibi sözler sarf edince moralim bozuldu. Bana 'Pırlantacılara neden gösterdin' diye sordu. Ben de gerçek mi değil mi diye öğrenmek için gösterdiğimi söyledim. Teşekkür etmek yerine tersledi" dedi.

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2 milyonluk kolyeyi teslim etti azar işitti
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