2 milyonluk miras için nikâh günü zehirlendi

70 yaşındaki Ahmet Yeşildağ, 42 yaşındaki Derya Mızrakçı ile evlendiği gün öldü. Yeşildağ’ın ilaçla zehirlendiği ortaya çıktı. Gelinin annesi ve teyzesi hakkında ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan müebbet hapis isteniyor
Mersin'de yaşayan Ahmet Yeşildağ, 2013'te sosyal medyada Sevilay Saygın ile tanıştı. Yeşildağ, evini satıp parasını gönderdiği Saygın ile Bursa Mudanya'da birlikte yaşamaya başladı. 4 ay sonra Yeşildağ, 2 milyon liralık mal varlığını Saygın'a bıraktığını belirten vasiyet imzaladı. Bir gün sonra ise Saygın'ın isteği üzerine yeğeni Derya Mızrakçı ile resmi nikah kıyarak evlendi. Mızrakçı, evlendikten 2 saat sonra Aksaray'a döndü, rahatsızlanan Yeşildağ ise nikahın kıyıldığı gün kaldırıldığı hastanede can verdi. Babasının acı haberini öğrenen Ali Yeşildağ, evrakı incelediğinde vasiyet ile nikah tarihini fark edip, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yaşlı adamın mezarı otopsi için açıldı. Yapılan incelemede Yeşildağ'ın, tedavi amacıyla kullanılan ilaçta bulunan kodeinin fazla verilmesi sonucu zehirlenerek öldüğü ortaya çıktı. Sevilay Saygın, oğlu Cihan Saygın, Derya Mızrakçı Yeşildağ ile annesi Beyhan Mızrakçı, cinayet suçlamasıyla gözaltına alındı. Cihan Saygın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası talebiyle haklarında dava açılan 3 kadın, ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 9 yıldır devam eden davada Sevilay Saygın ve Beyhan Mızrakçı, Yeşildağ'ı zehirledikleri iddiasını reddetti. Yeşildağ'ın zehirlenme sonucu öldüğünün belirlendiğini belirten savcı, Sevilay Saygın ile Beyhan Mızrakçı'nın 'tasarlayarak adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılıp tutuklanmasını, Derya Mızrakçı Yeşildağ'ın ise beraatını talep etti. Duruşma ertelendi. DHA
'ANNEM VE TEYZEM İSTEDİ EVLENDİM'
DERYA Mızrakçı Yeşildağ (42) "Evlilik evraklarımı yapıp Mudanya'ya geldim. Evlendikten iki saat sonra Aksaray'a döndüm. Telefonda Ahmet'in öldüğünü söylediler. Çok şaşırdım. Benim tek şansızlığım, eşimin evlendikten saatler sonra ölmesidir. Ben mantık evliliği yaptım. Ahmet bana, 'dünya ahiret kızımdır' derdi. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.