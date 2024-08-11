2 milyonluk plaka vurgunu

Antalya'da özel plakaları fahiş fiyata sattığı iddia edilen çeteye geçtiğimiz yıl düzenlenen operasyonla ilgili yürütülen soruşturmanın detaylarına SABAH ulaştı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne gelen ihbarda, C.Ç. isimli kişinin yönettiği bir sosyal medya hesabında 2 polis memurunun rüşvet karşılığında özel plaka sattığı ve polis derneğine bağışın önüne geçildiği belirtildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmalar neticesinde, şüpheli olduğu tespit edilen 13 kişiden 6'sının evinde arama yapıldı. Şüpheli polis memuru C.Ç'nin evinde yapılan aramalarda 24 adet kullanımı yasak baskılı plakalar ele geçirildi. Soruşturma kapsamında Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı'nın yaklaşık 2 milyon lira zarara uğratıldığı tespit edildi.