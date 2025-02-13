2 milyonluk vurgun çetesi çöktü

Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı dolandırıcılık soruşturması kapsamında harekete geçen Bilecik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Asayiş Daire Başkanlığı/Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü ekipleri, Bilecik başta olmak üzere birçok ilde farklı yöntemlerle nitelikli dolandırıcılık yapan şahısların peşine düştü.

45 dolandırıcılık olayına karışan ve toplamda 2 Milyon 252 Bin TL'lik vurgun yaparak haksız kazanç sağlayan 4 kişi, Zonguldak ve Mersin'de düzenlenen Hilal Operasyonu kapsamında kıskıvrak yakalandı.

Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda; 6 adet telefon, 6 adet sim kart, 2 adet tablet, 2 adet banka kartı ve 175 Bin TL nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, haklarında hazırlanan evraklarla sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.