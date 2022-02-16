2 öğrenci hayatını kaybettiği kazada yeni gelişme! 3 sanık ağır cezada yargılanacak

6 Ocak 2017 tarihinde sabah saatlerinde Cihanbeyli- Konya karayolu ilçe girişinde Konya'dan Cihanbeyli'deki Sağlık Meslek Lisesi'ne öğrenci taşıyan Mustafa Tuncel yönetimindeki 42 R... plakalı otobüs, iddiaya göre buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp devrildi. 44 öğrencinin bulunduğu otobüsteki 17 yaşındaki Burak Demirci ve aynı yaştaki Ayşenur Okuş hayatını kaybetti. Sürücü Tuncel ve 42 öğrenci ise yaralandı.
SORUMLULAR AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAK
Otobüs şoförü Mustafa Tuncel, otobüs sahibi Mehmet Çimen ve karayolları şube şefi Saadettin Torun hakkında 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma ve görevi kötüye kullanma' suçlarından iddianame düzenlendi.
İddianame Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Tutuksuz yargılanan 3 sanık önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.