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Giriş Tarihi: 16.2.2022 09:24 Son Güncelleme: 16.2.2022 09:30

2 öğrenci hayatını kaybettiği kazada yeni gelişme! 3 sanık ağır cezada yargılanacak

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
2 öğrenci hayatını kaybettiği kazada yeni gelişme! 3 sanık ağır cezada yargılanacak

Konya'nın Cihanbeyli İlçesi'nde 5 yıl önce öğrenci taşıyan otobüsün, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu 2 öğrencinin hayatını kaybettiği 42 öğrencinin de yaralandığı kazayla ilgili aralarında sürücü Mustafa Tuncel’in de bulunduğu 3 sanık hakkında ‘bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma ve görevi kötüye kullanma’ suçlarından Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldı.

6 Ocak 2017 tarihinde sabah saatlerinde Cihanbeyli- Konya karayolu ilçe girişinde Konya'dan Cihanbeyli'deki Sağlık Meslek Lisesi'ne öğrenci taşıyan Mustafa Tuncel yönetimindeki 42 R... plakalı otobüs, iddiaya göre buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp devrildi. 44 öğrencinin bulunduğu otobüsteki 17 yaşındaki Burak Demirci ve aynı yaştaki Ayşenur Okuş hayatını kaybetti. Sürücü Tuncel ve 42 öğrenci ise yaralandı.

SORUMLULAR AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAK

Otobüs şoförü Mustafa Tuncel, otobüs sahibi Mehmet Çimen ve karayolları şube şefi Saadettin Torun hakkında 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma ve görevi kötüye kullanma' suçlarından iddianame düzenlendi.

İddianame Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Tutuksuz yargılanan 3 sanık önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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2 öğrenci hayatını kaybettiği kazada yeni gelişme! 3 sanık ağır cezada yargılanacak
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