2 öğrenci hayatını kaybettiği kazada yeni gelişme! 3 sanık ağır cezada yargılanacak

6 Ocak 2017 tarihinde sabah saatlerinde Cihanbeyli- Konya karayolu ilçe girişinde Konya'dan Cihanbeyli'deki Sağlık Meslek Lisesi'ne öğrenci taşıyan Mustafa Tuncel yönetimindeki 42 R... plakalı otobüs, iddiaya göre buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp devrildi. 44 öğrencinin bulunduğu otobüsteki 17 yaşındaki Burak Demirci ve aynı yaştaki Ayşenur Okuş hayatını kaybetti. Sürücü Tuncel ve 42 öğrenci ise yaralandı.