2 öğretmen 3 çocuğuyla toprağa verildi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yıkılan apartmanın enkazında kalan öğretmen Nedim Bozat, eşi Funda Ayşegül Bozat ile 3 çocuğu hayatını kaybetti. 2019'dan beri Gaziantep'te görev yapan öğretmen Bozat ve yakınları, Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Argıthanı Mahallesi'nde toprağa verilecek.İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı'ndan mezun olan ve Kahramanmaraş'ta müzik öğretmeni olarak görev yapan bir çocuk babası Deniz Göze (37) ile aynı okuldan mezun Yağmur Heybeli Toma (32) göçük altında kalarak yaşamını yitirdi. Depremde Deniz Göze'nin annesi Zülfi Göze Ünlütürk'ün de hayatını kaybettiği öğrenildi. Deniz Göze ile annesinin memleketi İzmir Selçuk'ta toprağa verileceği öğrenildi. Yağmur Toma ise Antakya'da son yolculuğuna uğurlandı.