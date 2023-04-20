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Giriş Tarihi: 20.4.2023 13:49 Son Güncelleme: 20.4.2023 13:52

2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Adana’da, karşı yönlerden gelen 2 otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden Fatih Mehmet Kütküt hayatını kaybetti, diğer sürücü Murat Ardıç ile oğlu Deniz Çınar Ardıç ise yaralandı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde karşı yönlerden gelen 2 otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden Fatih Mehmet Kütküt (76) hayatını kaybetti, diğer sürücü Murat Ardıç (36) ile oğlu Deniz Çınar Ardıç (7) ise yaralandı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Kaza, Kozan ilçesi Çukurköprü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Fatih Mehmet Kütküt yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Murat Ardıç'ın kullandığı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her 2 araç da kullanılamaz hale geldi. Kaza yerine, 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri Fatih Mehmet Kütküt'ün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Diğer araçtaki sürücü Murat Ardıç ve yanındaki oğlu Deniz Çınar Ardıç ise ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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