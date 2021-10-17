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Giriş Tarihi: 17.10.2021 23:33

2 otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
2 otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da sık sık kazaların meydana geldiği Sırrın Köprülü Kavşağı'nda yine iki otomobil çarpıştı.

Kaza, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Sırrın Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Sık sık kazaların meydana geldiği kavşakta, sürücü isimleri öğrenilemeyen 44 BJ 888 plakalı otomobil ile 63 DS plakalı araç çarpıştı. Araçlar hurdaya dönerken kazada, 2 sürücü de yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalede bulunduğu yaralılar, daha sonra ambulanslarla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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2 otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı
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