2 otomobil kafa kafaya çarpıştı 10 kişi yaralandı

Kaza ilçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Konurtepe kırsal mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Alınan bilgilere göre; İlçeye bağlı Konurtepe Kırsal Mahallesinden Siverek İstikametine seyir halinde bulunan Ferat Güner yönetimindeki otomobil karşı yönden gelen Yakup Kubat yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Karpuzcu mevki yakınlarında iki otomobilin çarpışması sonucu çocuklarında aralarında bulunduğu meydana gelen trafik kazasında Emir Hamza Kubat (1), Mirzan Kurat (4), Ferat Güner (43), Mehmet Berdan Kubat (25), Ahmet Kurat (49), Mehmet Ekrem (39), Sevcan Kubat (3), Dinal Kubat (23), Beyaz Kurat (54), Yakup Kubat (27) yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken meydana gelen kazayla ilgili inceleme başlatıldı.