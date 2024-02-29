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Giriş Tarihi: 29.2.2024 11:14 Son Güncelleme: 29.2.2024 11:21

2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Meydana gelen feci kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Ceyhan ilçesi yakınında meydana geldi. Hakkı G. yönetimindeki otomobil, Taha T. idaresindeki araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle iki otomobil demir bariyerleri kırarak yol kenarındaki toprak alana düştü.

OLAY YERİNDE ÖLDÜLER

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobillerde bulunan Zekiye T. ve Emine T.'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücüler Hakkı G. ve Taha T. ile araçlardaki Nurettin T. ve Mehtap Ö. ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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