2 paraşütçü denize çakıldı

Dünyanın en gözde yamaç paraşütü merkezi olan Ölüdeniz Babadağ'da 24 uluslararası Ölüdeniz hava oyunları festivali'nde değişik ülkelerden gelen yamaç paraşütü tutkunları adrenalin depolayıp zaman zaman tehlike ile burun buruna da kalıyorlar. Babadağ'dan single (tekli) uçuşa geçen paraşütçüler gökyüzünde yaptıkları birbirinden değişik akrobasi hareketlerinin ardından Belcekiz plajına inişte kimi denize düşüyor, kimi bir ağaca takılıyor, kimi de yere sert iniş nedeniyle taklalar atmak zorunda kalıyor.

Festivale İran'dan katılan Sait Caferi deniz üzerinde yaptığı akrobasinin ardından türbülansa takılınca belce kız plajı yerine plaja yaklaşık 40 metre mesafeden denize çakıldı. Sait Caferi'nin denize düştüğünü gören Sahil Güvenlik ve su sporları ekibi hemen harekete geçerek Sait'i ve paraşütünü denizden çıkartıp sağlık ekibine teslim etti. Babadağ'dan atlayış yaptıktan sonra Ölüdeniz semalarında yine akrobasi hareketleri yapan Avusturyalı paraşütçü Martin'de irtifa kaybedip yaklaşık 200 metreden denize düştü. Avusturyalı paraşütçüyü yine denizde görevli Sahil Güvenlik ekibi ile çevredeki su sporları görevleri düştüğü yere gidip denizden çıkardılar. İki gün daha devam edecek olan hava oyunları festivalinde Babadağ ve ölü denizde meydana gelebilecek paraşüt kazalarına karşı denizde Sahil Güvenlik karada Jak ve Jandarma ile sağlık ekipleri adeta tetikte bekliyor.