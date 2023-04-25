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Giriş Tarihi: 26.4.2023

2 sağlıkçıya tekmeli yumruklu saldırı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
2 sağlıkçıya tekmeli yumruklu saldırı
Şanlıurfa'daki Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nde görevli biri hemşire iki sağlık görevlisi, hasta yakınlarının saldırısına uğradı. Tekmeli, yumruklu saldırı kameraya da yansıdı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Olay, önceki akşam saatlerinde Ceylanpınar Devlet Hastanesi acil servisinde meydana geldi. Hasta yakınları ile görevli hemşireler arasında iddiaya göre kan verme sırası yüzünden tartışma çıktı. 3 hasta yakını, hemşire Songül Közlü ile sağlık çalışanı İbrahim Halil Öztürk'e tekme ve yumrukla saldırdı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. 2 sağlık görevlisi tedavi edilirken, 3 kişi gözaltına alındı. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan da olaya ilişkin sosyal medya hesabından, "Ceylanpınar ilçemizde maalesef 2 sağlık personelimiz darp edildi. Failler gözaltına alındı. Yaşanan bu olayı kınıyorum" paylaşımı yaptı. Bu arada mahkemeye çıkarılan 3 saldırgan, tutuklanarak cezaevine konuldu.

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2 sağlıkçıya tekmeli yumruklu saldırı
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