2 sağlıkçıya tekmeli yumruklu saldırı

Şanlıurfa'dakiCeylanpınar Devlet Hastanesi'nde görevli biri hemşire iki sağlık görevlisi, hasta yakınlarının saldırısına uğradı. Tekmeli, yumruklu saldırı kameraya da yansıdı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Olay, önceki akşam saatlerinde Ceylanpınar Devlet Hastanesi acil servisinde meydana geldi. Hasta yakınları ile görevli hemşireler arasında iddiaya göre kan verme sırası yüzünden tartışma çıktı. 3 hasta yakını, hemşire Songül Közlü ile sağlık çalışanı İbrahim Halil Öztürk'e tekme ve yumrukla saldırdı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. 2 sağlık görevlisi tedavi edilirken, 3 kişi gözaltına alındı. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan da olaya ilişkin sosyal medya hesabından, "Ceylanpınar ilçemizde maalesef 2 sağlık personelimiz darp edildi. Failler gözaltına alındı. Yaşanan bu olayı kınıyorum" paylaşımı yaptı. Bu arada mahkemeye çıkarılan 3 saldırgan, tutuklanarak cezaevine konuldu.