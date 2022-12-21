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Giriş Tarihi: 22.12.2022

2 sağlıkçıyı darp edenlere hapis

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
2 sağlıkçıyı darp edenlere hapis
İstanbul Bağcılar Çınar Mahallesi'ndeki Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Doktor Mahmut Doğan, önceki gün görev başında uğradığı saldırıda yaralandı. İddiaya göre; yaklaşık 1 saat boyunca tuvalete girip çıkan Y.İ.'yi fark eden hemşireler, durumu Doktor Mahmut Doğan'a bildirdi. Doğan, uyarıda bulunurken Y.İ. yumruk ve tekmelerle kendisine saldırdı.



Yüzü kanlar içinde kalan Doğan, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Saldırgan Y.İ. dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan 11 Şubat gecesi Ümraniye Devlet Hastanesi'nde görevli Acil Tıp Teknikeri Mustafa Yaşar'a kafa atıp burnunu kırdığı için İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık Hakan Coşkun, "Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan 2 yıl 2 ay 7 gün hapis cezasına çarptırdı.

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2 sağlıkçıyı darp edenlere hapis
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