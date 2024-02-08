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Giriş Tarihi: 8.2.2024

2 suç örgütü çökertildi

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
2 suç örgütü çökertildi
Elazığ ve Konya'da eşzamanlı olarak düzenlenen "Kafes- 37"operasyonlarında Elazığ'da elebaşılığını Ömer Faruk Bulut'un ve Konya'da elebaşılığını Engin Yolcu'nun yaptığı 2 organize suç örgütü çökertildi. Toplam 42 örgüt üyesi şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu; 11 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet pompalı tüfek, 3 adet av tüfeği ve muhtelif miktarda uyuşturucu maddeye el konuldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan "Organize suç örgütlerinin hiçbiri Türk adaletinden kaçamayacak. Hepsi bir bir kafese girecek" şeklinde açıklama yaptı.
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2 suç örgütü çökertildi
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