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Giriş Tarihi: 7.3.2022 13:20 Son Güncelleme: 7.3.2022 14:29

2 TIR arasında sıkışan otomobildeki çift ağır yaralandı

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
2 TIR arasında sıkışan otomobildeki çift ağır yaralandı

Denizli’de meydana gelen kazada 2 gün önce Almanya’dan Denizli’ye gelen ve köylerine gitmek için kiraladıkları araba ile yola çıkan çift kırmızı ışıkta beklerken arkadan gelen tırın çarpması sonucu 2 TIR'ın arasında kaldı. Kağıt gibi olan otomobil içerisinde öldü sanılan sürücü ve eşi için itfaiye ekipleri zamanla yarıştı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen kazada 2 gün önce Almanya'dan Denizli'ye gelen çift Acıpayam ilçesinden Akköy'e gitmek için araba kiraladı. Kiraladıkları araba ile Akköy istikametine seyir halinde olan Abdurrahman K. (36) ve Fatma K. (35) çifti bir kavşakta kiraladıkları otomobil ile kırmızı ışıkta durdu. Otomobilin arkasından gelen hafriyat TIR'ı ışıkta bekleyen Abdurrahman K.'nın kullandığı kiralık otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil önünde bekleyen TIR'a çarparak 2 hafriyat TIR'ının arasında kaldı. Otomobilde bulunan sürücü ve yolcu sıkıştı.

Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Ahmet O.'nun kullandığı tır ile Musa T.'nin kullandığı TIR arasında kalan otomobildeki çifti kurtarmak için zamanla yarıştı. Ağır yaralı olan Fatma K. sıkıştığı yerden kurtarılırken, öldü sanılan Abdurrahman K.'nın yaşam belirtisi vermesi üzerine sıkıştığı yerden kurtarma çalışması hızlandırıldı. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda sıkıştığı yerden kurtarılan çift olay yerindeki ilk müdahale sonrası ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

2 TIR'ın arasında kalan otomobilden ağır yaralı olarak çıkartılan çiftin hastanede tedavisi devam ettiği öğrenilirken arkadan çarpan TIR şoförü Ahmet O. gözaltına alındı. Diğer TIR şoförü Musa T. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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2 TIR arasında sıkışan otomobildeki çift ağır yaralandı
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