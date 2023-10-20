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Giriş Tarihi: 21.10.2023

2 ton 650 kilo esrar ele geçirildi

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
2 ton 650 kilo esrar ele geçirildi
İçişleri Bakanlığı koordinesinde terör örgütü PKK'nın en önemli gelir kaynağı olan uyuşturucu ticareti ve uyuşturucu tacirlerine yönelik İstanbul, Bursa, Diyarbakır ve Gaziantep'te Narkogüç operasyonları düzenlendi. İstanbul'un Sultanbeyli ve Pendik ilçeleriyle, Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 ton 237 kilogram metamfetamin ele geçirildi. 5 şüpheli yakalandı. Diyarbakır ve Gaziantep İl Jandarma Komutanlıkları, terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarını engellemek amacıyla Lice kırsalında ve Gaziantep'te 2 ton 650 kilo esrar, 3 milyon 450 bin kök kenevir, 1.2 milyon kök 121 kilogram skunk ele geçirilirken, 8 şüpheli de gözaltına alındı.

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2 ton 650 kilo esrar ele geçirildi
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