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Giriş Tarihi: 25.7.2023 17:35 Son Güncelleme: 25.7.2023 17:47

Van’da 2 ton esrar yakalandı

Van’da emniyet güçleri tarafından gerçekleşen operasyonda 2 ton 90 kilogram toz esrar ele geçirildi

Aslışah NARGÜL Aslışah NARGÜL
Van’da 2 ton esrar yakalandı

Van Özalp'te geçtiğimiz gün Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimler tarafından gerçekleşen operasyonda 2 ton 90 kilogram toz esrar ele geçirildi. Bugüne kadarki en büyük operasyonlardan birini gerçekleştiren emniyet mensuplarına içişleri Bakanı Ali Yerlikaya da tebrik etti. Konu ile ilgili İran uyruklu bir şüpheli hakkında işlem yapılıyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve 6. Hudut Tugay Komutanlığı görevlilerince koordine kurularak sınır ilçesi Özalp'te uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda 2 ton 90 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan İran uyruklu 1 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.

BAKAN'DAN TEBRİK

Operasyon ile ilgili İçişleri Bakanı ali Yerlikaya da bir paylaşımda bulundu. Yerlikaya "Van Özalp ilçemizde Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik ve Özel Harekat unsurlarıyla 6. Hudut Tugay Komutanlığına bağlı görevlilerin müşterek yaptığı çalışmada; daralı ağırlığı 2 ton 90 kilogram olan toz esrar maddesi ele geçirildi. 1 şahıs gözaltına alındı. Operasyonu gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Uyuşturucu ile mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.

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Van’da 2 ton esrar yakalandı
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