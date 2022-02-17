2 turistin ölmesine neden olan Alman turist 217 gün sonra tahliye oldu

Mahkemede konuşan Harp, yolda seyir halindeyken Hegerle ve Jasinki'nin birden önüne çıktığını, kazanın da bu nedenle olduğunu söyledi. Suçsuz olduğunu öne süren Harp, beraatini istedi.

MÜŞTEKİ AVUKATI İSTİNAF KARARINA KADAR TUTUKLU KALSIN:

Karayolları Trafik Kanunu'nun 52'nci maddesine göre karanlık yolda daha yavaş seyir halinde olunması zorunluluğunu hatırlatan Hegerle ve Jasinki'nin avukatları, Harp'in bu kuralı ihlal ettiğini söyledi. Yaşanan olayda kasıt bulunduğunu iddia eden avukatlar kazaya karışan otomobil için tedbir kararı konulmasını talep etti. Harp için tahliye kararı verilmesinin hükmün infazını imkansız hale getireceğine dikkat çeken avukatlar, şahsın Türkiye'de oturum izni bulunmadığını ve istinaf kararına kadar tutukluluğunun devam etmesini talep ettiler.