2 turistin ölmesine neden olan Alman turist 217 gün sonra tahliye oldu

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde 2 Polonyalı turiste çarparak ölümüne neden olan Alman turist Ahmed Harp'in 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmasında yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi. Harp'in 3 yıl süreyle ehliyetine de el konuldu.
Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde önceki gün görülen ikinci duruşmaya Ahmed Harp tutuklu bulunduğu Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS vasıtasıyla katıldı. Mahkemede tercüman, Harp'in ve yaşamını yitiren Polonya vatandaşları Katarzyna Anna Hegerle ile Maksym Marek Jasinki'nin avukatı hazır bulundular.
Mahkemede konuşan Harp, yolda seyir halindeyken Hegerle ve Jasinki'nin birden önüne çıktığını, kazanın da bu nedenle olduğunu söyledi. Suçsuz olduğunu öne süren Harp, beraatini istedi.
MÜŞTEKİ AVUKATI İSTİNAF KARARINA KADAR TUTUKLU KALSIN:
Karayolları Trafik Kanunu'nun 52'nci maddesine göre karanlık yolda daha yavaş seyir halinde olunması zorunluluğunu hatırlatan Hegerle ve Jasinki'nin avukatları, Harp'in bu kuralı ihlal ettiğini söyledi. Yaşanan olayda kasıt bulunduğunu iddia eden avukatlar kazaya karışan otomobil için tedbir kararı konulmasını talep etti. Harp için tahliye kararı verilmesinin hükmün infazını imkansız hale getireceğine dikkat çeken avukatlar, şahsın Türkiye'de oturum izni bulunmadığını ve istinaf kararına kadar tutukluluğunun devam etmesini talep ettiler.
"YAYA ÇİZGİLERİNİ GÖRMEDİM"
Mahkemede son sözleri sorulan Harp, "Yol çok karanlıktı. Işıklı levhalar yoktu veya çalışmıyordu. Ben de hiçbir şey göremiyordum. Yaya çizgilerini görmedim. Görmem de mümkün değildi" dedi.
Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti Harp'in trafik kazasında 2 kişinin ölümüne sebebiyet verdiği olay sebebiyle asli ve tam kusurlu olduğundan önce 6 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Mahkeme önce bilinçli taksir halinin gerçekleştiğini gözeterek verilen cezada 1/3 oranında artırım yaparak Harp'e 8 yıl, sanığın iyi hali nedeniyle cezada 1/6 oranında indirim yaparak 6 yıl 8 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme sanığın almış olduğu ceza miktarı ve tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Harp'in ehliyetine de 3 yıl süre ile el konuldu.
OLAYIN GEÇMİŞİ
9 Temmuz tarihinde Antalya yönüne giden Alman vatandaşı Ahmed Harb'ın (24) kullandığı 07 NA 4487 plakalı otomobil, Konaklı Mahallesi D-400 yolunda yaya yolunndan karşıya geçmeye çalışan Polonyalı Katarzyna Anna Hegerle (24) ve Maksym Marek Jasinki'ye (29) çarptı.
Kazada Hegerle ve Jasinki olay yerinde hayatını kaybetti. Araç sürücüsü Harb, Konaklı jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Ölenlerin cenazesi jandarma ve savcılık incelemsinin ardından Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.