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Giriş Tarihi: 11.10.2022 17:03 Son Güncelleme: 11.10.2022 17:41

2. Uluslararası Diyarbakır Kısa Film Festivali Sur Kültür Yolu’nda başlıyor

İkinci Uluslararası Diyarbakır Kısa Film Festivali 12-15 Ekim tarihleri arasında Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleşecek.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
2. Uluslararası Diyarbakır Kısa Film Festivali Sur Kültür Yolu’nda başlıyor

Kültür ve sanatın merkezi Diyarbakır, Sur Kültür Yolu Festivali kapsamındaki etkinliklerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu yıl 2. kez düzenlenen Uluslararası Diyarbakır Kısa Film Festivali'nin açılış töreni de Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında olacak. Festival kapsamındaki tüm etkinlikler ücretsiz olarak Sezai Karakoç Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Aralarında başarılı oyuncuların yer aldığı pek çok isim festival kapsamında seyircilerle bir araya gelerek çeşitli söyleşiler ve atölyeler gerçekleştirecek. Film gösterimleri de yoğun bir programla seyircilere sunulacak.

Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen 2.Diyarbakır Kısa Film Festivalinde; Ulusal Kısa Kurmaca, Ulusal Kısa Belgesel ve Uluslararası Kısa Film Yarışması olmak üzere üç ayrı kategoride 10 film yer alacak. Kurmaca kısa filmlerin yarıştığı kategoride jürinin başkanlığını yönetmen Ömür Atay üstelenecek. Jüri üyeleri arasında ünlü oyuncu Alican Yücesoy, Görkem Yeltan, Erkan Avcı ve Selin Yeninci olacak. Belgesel filmlerin yarıştığı kategoride Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği Başkanı Mehmet Güleryüz, gazeteci ve yazar Oya Doğan ve Altın Koza Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Adana Altın Koza Film Festivali Genel Koordinatörü İsmail Timuçin yer alacak. Uluslararası kategoride yer alan kısa filmler için jüri yönetmen Banu Sıvacı, yapımcı Bulut Reyhanoğlu ve yönetmen Gözde Kural'dan oluşacak. Yönetmen ve yapımcı Serhat Gönen'in direktörlüğünde gerçekleştirilecek olan 2. Diyarbakır Uluslararası Kısa Film Festivalinin koordinatörlüğünü ise Esra Güzel üstlenecek. Başarılı oyuncu İpek Tuzcuoğlu, Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleşecek 2.Uluslararası Kısa Film Festivali'nin danışmanlığını üstlenecek. Festivalin ödül töreni 15 Ekim'de İç Kale'de yer alan Eski Cezaevi'nde gerçekleşecek.

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2. Uluslararası Diyarbakır Kısa Film Festivali Sur Kültür Yolu’nda başlıyor
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