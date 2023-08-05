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Giriş Tarihi: 5.8.2023 10:45 Son Güncelleme: 5.8.2023 10:51

2 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Adana’da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
2 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' diye bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Ekipler, Seyhan ilçesinde satış yaptığı belirlenen E.D.'nin Denizli Mahallesi'ndeki, M.A.'nın ise Gülbahçesi Mahallesi'ndeki adreslerine baskın yaptı. Şüpheliler gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramalarda 450 gram eroin, 75,67 gram bonzai, 1,38 gram esrar ve ruhsatsız 3 tabanca ile 6 dolu fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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2 uyuşturucu satıcısı tutuklandı
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