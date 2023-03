2 yaşındaki Ayşenur’u öldürmekle suçlanan dayısı ifade değiştirdi

DAYI HAKKINDA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

Hızır Tunç Çetinkaya hakkında 'Çocuğu ya da beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ve 'Çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı eziyet' suçlarından iki kez 8 yıla kadar hapis istemiyle; Kader K. hakkında ise 'İhmali davranışla kasten adam öldürme', 'Altsoya, çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye eziyet' suçlarından 25 yıla kadar, 'Çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı eziyet' suçundan ise iki defa 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Davanın ilk duruşması Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanık Hızır Tunç Çetinkaya tutuklu olduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılırken, tutuksuz sanık Kader K. ile avukatı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

'AYŞENUR'A TEKME ATMADIM VE DARBETMEDİM'

Duruşmada üzerine atılı suçu kabul etmediğini söyleyen Hızır Tunç Çetinkaya, "Yeğenim Ayşenur'a vurmadım. Diğer yeğenim Tacettin'i darbetmedim. Ayşenur benim ayak ucumda uyuyordu. Ayşenur'a tekme atmadım ve darbetmedim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Diğer sanık Kader K. de olayın yaşandığı gece bizimle birlikte aynı odada kaldı. Onun da Ayşenur'a karşı bir eylemi olmadı" dedi.

'KORKTUĞUM İÇİN YALAN BEYANDA BULUNDUM'

Polisteki ifadelerini kabul etmediğini söyleyen Çetinkaya, "Polisler beni dövdüğü için onların istediği gibi ifade verdim. Sulh ceza hakimliğinde de korktuğum için yalan beyanda bulundum. Ayşenur'un neden vefat ettiğini bilmiyorum" diye konuştu.

'KANEPEDEN DÜŞTÜĞÜNÜ SÖYLEDİ'

Kader K. ise "Ben gece Ayşenur'un ağladığını duymadım. Sabah 07.30- 08.00 gibi uyandım. Hazırlanıp Ayşenur'un odasına geçtim. Kızım Ayşenur dayısının ayak ucundaydı. Baktığımda nefes almıyordu. Bunun üzerine ambulansı aradım. Karnında bir şişlik yoktu ancak alnının sağ tarafında bir yara izi vardı. Dayısına sordum. Kanepeden düştüğünü söyledi. Emniyetteki ifademde kızımı dayısının dövdüğünü neden söylediğimi bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

'ÖLÜMÜNDEN DAMADIM SORUMLUDUR'

Tanık olarak dinlenen Y.K. ise torununu, damadı O.K.'nin öldürdüğünü öne sürdü. Y.K., "Ayşenur'un ölümünden damadım O.K. sorumludur. Suç oğlumun üstüne atılıyor. Olay günü sabah 08.00 gibi kızım beni uyandırdı ve Ayşenur'a bir şey olduğunu söyledi. Hızır Tunç'un Ayşenur'u darbettiğini hiç görmedim. Annesi de hiç dövmedi. Emniyette verdiğim ifadeyi kabul etmiyorum. İfadenin altındaki imza benim değil, kabul etmiyorum. Damadım O.K. olay günü bizim evimizdeydi. O.K. bizi tehdit ediyordu" diye konuştu.

'ÇOCUK KOLTUK ÜZERİNDE ÖLÜ VAZİYETTEYDİ'

Duruşmada olay günü görevli olan 112 acil yardım personeli Aysel Şimşek de ifade verdi. Şimşek, "İhbar üzerine olay yerine gittiğimizde çocuk koltuk üzerinde ölü vaziyetteydi. Bir kaşının üzerinde morluk vardı. Sorduğumuzda annesi kanepeden düştüğünü söyledi" dedi.

ADLİ TIPTAN RAPOR İSTENDİ

Duruşmada Kader K.'nin avukatı, Hızır Tunç Çetinkaya'nın cezai ehliyetinin olup olmadığına dair adli tıptan rapor alınmasını istedi. Mahkeme heyeti Hızır Tunç Çetinkaya'nın tutukluluğunun devamına karar vererek, diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.