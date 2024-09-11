2 yaşındaki bebek şiddet kurbanı oldu

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaşayan Bakiye Y., 2 yaşındaki kızı S.Y.'yi, vücudundaki morluklarla, 2 Ağustos'ta Devlet Hastanesi'ne götürdü. Doktorlara ise çocuğu bıraktığı komşunda televizyon ünitesinden düşerek yaralandığını söyledi. Muayenesi yapılan S.Y., ailesine teslim edilerek evine gönderildi. Ancak aile geçen pazar akşamı S.Y.'yi, bu kez baygın halde hastaneye götürdü.Doktorlar, vücudunda darp izleri ve morluklar bulunan bebeği, durumu ağır olduğu için, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk etti. Burada yapılan muayenede şiddet gördüğü ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen bebek, yaklaşık 2 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, ailenin, küçük kızın 5 yaşındaki ablasını koruma altına alırken, anne ve üvey baba hakkında suç duyurusunda bulundu.Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ise aralarında anne Bakiye Y.'nin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Anne ve S.Y.'nin bırakıldığı komşularının isimleri açıklanmayan 13 ve 14 yaşlarındaki 2 çocuk tutuklanırken, gözaltındaki 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.