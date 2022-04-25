2 yaşındaki Doruk minibüsün altında kaldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte oyun oynarken aniden yola fırlayan 2 yaşındaki Doruk Dikbaş, minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın ardından minik Doruk'un ailesi sinir krizi geçirdi. Kaza, Aşağı Hisar Mahallesi 4606 sokakta meydana geldi. Arkadaşlarıyla oyun oynayan Doruk Dikbaş, kaldırımdan aniden yola fırladı. Bu sırada V.Ç., idaresindeki minibüsün altında kaldı.

KURTARILAMADI

Güvenlik kamerasına anbean yansıyan kazada minibüsün ön kısmında tamponun sağ tarafına çarpan çocuğun minibüsün altında kaldığı ve sağ ön teker üzerinden geçtikten sonra yakınları tarafından minibüsün altından çıkarılarak hastaneye götürüldüğü görüldü.Korkunç kazanın ardından Doruk Dikbaş'ın yakını bir genç, çocuğun minibüsün altında kaldığını görünce koluyla minibüsün arka camına vurup patlatarak minibüsün durmasını sağladı.Küçük çocuk hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Yaşana korkunç kazanın ardından biricik çocuklarını öldüğünü öğrenin Dikbaş ailesi sinir krizi geçirdi. Minibüs sürücüsü ise güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Minik Doruk'un cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.