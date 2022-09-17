Haberler Yaşam Haberleri 2 yaşındaki minik Erva'nın ölüm nedeni belli oldu
Giriş Tarihi: 17.9.2022 13:00 Son Güncelleme: 17.9.2022 13:21

2 yaşındaki minik Erva'nın ölüm nedeni belli oldu

Beylikdüzü'nde ailesi ile 2 katlı binanın üst katındaki dairede yaşayan 2 yaşındaki Erva Yuca balkondan düştü. Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne hastaneye kaldırılan Erva Yuca, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu, küçük kızın yüksekten düşme nedeniyle öldüğünü ve herhangi bir cinsel istismar bulgusuna rastlanmadığına dair rapor verdi.

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
2 yaşındaki minik Erva’nın ölüm nedeni belli oldu

Beylikdüzü'nde ailesi ile 2 katlı binanın üst katındaki dairede yaşayan 2 yaşındaki Erva Yuca balkondan düştü. Olay, Sahil Mahallesi'nde 6 Eylül günü saat 19.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 2 katlı binanın üst katındaki dairede yaşayan ailenin 2 yaşındaki kızı Erva Yuca bilinmeyen nedenle balkondan bahçe zeminine düştü. Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne götürülen Erva Yuca, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanedeki işlemlerin ardından Erva Yuca'nın cenazesi, Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İSTİSMAR YOK, İÇ KANAMADAN ÖLMÜŞ

Küçük kızın ölümü sonrası İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında küçük kıza Adli Tıp Kurumu tarafından ölü muayene işlemi yapıldı. Yüksekten düşme sonucu hayatını kaybettiği belirtilen Yuca'nın göğüs kemik kırıklarıyla birlikte iç organ yaralanmasına bağlı iç kanama sonucu öldüğü belirlendi. Raporda, küçük kızın herhangi bir cinsel istismara uğramadığına dair delil elde edilemediği kaydedildi.

Soruşturma sürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde ödeme planı tablosu! İşte merak edilen hesaplar: TOKİ’nin finansmanı bankalardan cazip!
Aylin Mavi kanser mi, hastalığı ne? Hande Erçel’in yeğeni Aylin Mavi'den sevenlerini üzen haber!
“Tek kuruş almayacak” denen Tarkan’a bakın! Tarkan’ın İzmir konserinden aldığı ücret ortaya çıktı!
TOKİ başvuru şartları ve tarihleri 2022: TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl yapılır, ne zaman bitiyor? TOKİ başvuru e devlet ekranı!
Diş doktoruna gitti, kanser olduğunu öğrendi 5 yıllık mücadeleyle lösemiyi yendi
TOKİ arsa satışı ne zaman, hangi ilçelerde, nerede yapılacak? 2022 e devlet ekranı ile TOKİ arsa başvuru şartları!
Hazır arsayı al, evini yap! İşte konut arsası ödeme planı: Kimler başvurabilir?
SON DAKİKA HABERİ | Barış Yarkadaş'tan çok tartışılacak Kılıçdaroğlu açıklaması! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş itiraz etti...
SON DAKİKA: Suriye ile görüşmelerin perde arkası belli oldu! İşte dikkat çeken şartlar ve yol haritası
Avrupalılar evde doğalgaz vanasını kapatıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
2 yaşındaki minik Erva'nın ölüm nedeni belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA