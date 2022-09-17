2 yaşındaki minik Erva’nın ölüm nedeni belli oldu

Beylikdüzü'nde ailesi ile 2 katlı binanın üst katındaki dairede yaşayan 2 yaşındaki Erva Yuca balkondan düştü. Olay, Sahil Mahallesi'nde 6 Eylül günü saat 19.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 2 katlı binanın üst katındaki dairede yaşayan ailenin 2 yaşındaki kızı Erva Yuca bilinmeyen nedenle balkondan bahçe zeminine düştü. Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne götürülen Erva Yuca, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanedeki işlemlerin ardından Erva Yuca'nın cenazesi, Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İSTİSMAR YOK, İÇ KANAMADAN ÖLMÜŞ

Küçük kızın ölümü sonrası İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında küçük kıza Adli Tıp Kurumu tarafından ölü muayene işlemi yapıldı. Yüksekten düşme sonucu hayatını kaybettiği belirtilen Yuca'nın göğüs kemik kırıklarıyla birlikte iç organ yaralanmasına bağlı iç kanama sonucu öldüğü belirlendi. Raporda, küçük kızın herhangi bir cinsel istismara uğramadığına dair delil elde edilemediği kaydedildi.

Soruşturma sürüyor.