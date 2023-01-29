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Giriş Tarihi: 29.1.2023

2 yaşındaki Murat’ın ölüm nedeni darbeye bağlı beyin kanaması

DHA
2 yaşındaki Murat’ın ölüm nedeni darbeye bağlı beyin kanaması
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 2 yaşındaki Murat Aslan Kılıç'ın evde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltı sayısı 4'e yükseldi. Minik Murat'ın ölümünün ardından evden kaçtığı belirlenen anne Güler Kılıç (27) ile 2 erkek yakalanıp gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında evde bulunduğu belirlenen 1 kişi daha yakalandı. Minik Murat'ın yapılan otopsisinde bacaklarında sigara yanıkları, yüzünde ve başında da darp izleri bulunduğu ve beyin kanamasından öldüğü belirlendi.
Babası uyuşturucu suçundan cezaevinde bulunan minik Murat'ın yakınlarına teslim edilen cenazesi Gümüşler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine katılmayan baba, oğlunu son kez telefonla yapılan görüntülü görüşmede gördü. Evde bulunan biri 9 aylık, diğeri 5 yaşındaki 2 kardeşi ise Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınmıştı.

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2 yaşındaki Murat’ın ölüm nedeni darbeye bağlı beyin kanaması
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