2 yaşındaki oğlu Burak Can acı haber geldi

Sarıyer Kısırkaya Plajı'nda önceki gün saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, 52 yaşındaki Muzaffer Erbaş, 12 yaşındaki oğlu Burak Can Erbaş ile plaja gelerek yüzmeye başlamıştı. Baba ile oğlu bir süre yüzdükten sonra dalgalara kapılarak "imdat" diye bağırmıştı. Sesleri duyan fark eden vatandaşlar ve cankurtaranlar yardıma koşmuştu. Sudan çıkarılan Muzaffer Erbaş'ın boğularak hayatını kaybettiği belirlenirken, oğlu Burak Can Erbaş ise yapılan tüm aramalara rağmen bulunamamıştı.İhbar üzerine olay yerine gelen Sarıyer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama ve Kurtarma Timleri (SAK) sevk edilmişti. Kısa sürede olay yerine gelen ekipleri, önceki gün akşam saatlerinden bu yana yaptığı çalışmalar sonucunda saat 07.30 sıralarında kıyıya 15 metre mesafede çocuğun cenazesine ulaştı. Burak Can Erbaş'ın cenazesi morga kaldırırken, arama ve kurtarma çalışmalarına ise son verildi.