2 yaşındaki Ömer Asaf, ablasından alınan ilik nakli ile 2 kanseri de yendi

Trabzon'da yaşayan Sevgi ve Sefa Çelik çiftinin 6 çocuğundan biri olan 2 yaşındaki Ömer Asaf, yaşadığı solunum şikayeti nedeniyle ailesi ile birlikte Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne başvurdu. Farabi Hastanesi'nde Ömer Asaf Çelik'e yapılan tetkikler ile lenf bezi kanseri teşhisi konuldu.

Kemoterapi tedavisine başlanılan Ömer Asaf'ın tedavisinin dördüncü ayında ise Akut Myeloid Lösemi (AML) hastalığı da oluştu. Henüz 2 yaşında 2 kanser teşhisi ile mücadele eden Ömer Asaf'a, doktorları tarafından kemik iliği nakli yapılması kararlaştırıldı. Ablası Beyzanur'dan alınan örneklerde doku grubunun uyumlu çıkması üzerine Beyzanur'dan alınan kök kücre ile hemotopetik kök hücre nakli tedavisi uygulanmaya başladı. Doğu Karadeniz Bölgesi'nde ilk kez Doç. Dr. Ayşenur Bahadır ve ekibi tarafından yapılan başarılı kemik iliği nakli ile Ömer Asaf yeniden hayata tutundu.

Kardeşinin sağlığına kavuşmasıyla çok mutlu olduklarını belirterek Ömer Asaf'ın ablası Hatice Çelik (21), "Öncelikle hastanede ve çevremizde bize maddi ve manevi destek olan herkese teşekkür ediyorum. Ayşenur hocamız olmasaydı kardeşimizle birlikte burada olamazdık. Yaklaşık bir sene uygulanan tedavi bize resmen bir umut bahşetti. Doktorlarımızın gayreti ile bize yaşattığı mutluluk için onlara çok teşekkür ediyoruz. Hastane imkanları çok güzel, hijyenik. Kardeşimin tekrar hayata dönmesinden dolayı duygularımı ifade edemiyorum. Ailecek çok mutluyuz. Doktorlarımız, sağlık çalışanlarımız ve hastane yönetimi kardeşimin tedavisi için kendi öz evlatları gibi ilgilendiler. Belki de biz bile bu kadar ilgilenemezdik." dedi.

ÖMER ASAF İLİK NAKLİ İLE 2 KANSERİ DE YENDİ

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Çocuk Hematoloji Onkoloji Uzmanı aynı zamanda Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Ayşenur Bahadır ise, Ömer Asaf yaklaşık bir yıldır çok yoğun bir tedavi aldı. Ailesine yaptığımız tetkiklerde ablasının kök hücre uyumu ile kök hücre nakli yaptık. Nakil sürecimiz oldukça başarılı geçti. Ömer Asaf'ımız sağlığına kavuştu. Taburcu edeceğiz ve takibini sürdüreceğiz. Samsun'a kadar bölgemizde çocuklarda kemik iliği nakli yapılan yer bulunmamakta. Biz de ilk kez hastamıza nakil yaptık. Başarılı bir sonuç aldık. Böylece hastalarımızın uzak yerlere gitmesine gerek kalmadan burada tedavilerini yapabileceğiz. Bu bizim için çok mutlu edici bir durum. Hastalarımız maddi ve manevi olarak çok fazla etkilenmeyecekler. Ekip olarak çok mutluyuz. Emeklerimizin karşılığı aldık." şeklinde konuştu.

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ'NDEKİ İLK KEMİK İLİĞİ NAKLİ BAŞARIYLA SONUÇLANDI

Doğu Karadeniz'de ilk kez kemik iliği naklinin KTÜ'de yapıldığına dikkat çeken Bahadır, "Biz bu hastamızın tedavilerini belli bir aşamaya kadar yapıyorduk. Sonra nakil süreci geldiğinde hastalarımızı başka merkezlere yönlendirmek zorunda kalıyorduk. Hastaların gidiş geliş süreçleri hastalar için zor oluyordu. Bu COVID dönemi geldikten sonra zorluk daha da artmaya başladı. Biz merkez olarak kanser tedavilerini yapıyorduk. Ama artık kemik ilik naklini yapabiliyor olmak bizim için çok mutluluk verici. Hastamızın sağlığına kavuştuğunu görmek ve bunu kendi bölgemizde yapabilmek gerçekten bizi mutlu etti. Bunun arkasında çok güçlü iyi bir ekiple başardık. Başhekimimiz Celal Tekinbaş ve Rektörümüz Hamdullah Çuvalcı bize çok büyük destek oldu. Onların destekleriyle bu yola çıktık. İlk sonucumuz başarılı oldu. Bundan sonra çok daha iyi sonuçlar almayı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.