Haberler Yaşam Haberleri Antalya'da feci olay: 2 yaşındaki Ömer Faruk yanarak hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 14.2.2025 09:41 Son Güncelleme: 14.2.2025 10:07

Antalya'da feci olay: 2 yaşındaki Ömer Faruk yanarak hayatını kaybetti

Antalya'da 11 Şubat tarihinde seranın dışında ailesinin yaktığı ateşin közünün esen rüzgarla yeniden harlanması sonucu yanan 2 yaşındaki Ömer Faruk D. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya’da feci olay: 2 yaşındaki Ömer Faruk yanarak hayatını kaybetti

Korkunç olay Antalya'nın Aksu ilçesi Topallı Mahallesi'nde meydana geldi. Minik Ömer Faruk'un ailesi seralık alanın dışına ısınmak için ateş yaktı. Aile, bir süre sonra seralık alana çalışmaya girdi. Ateşin söndüğünü düşünen aile sonra esen rüzgarla harlanan ateşte oynayan oğulları Ömer Faruk'un yandığını fark etti. Koşarak duruma müdahale etti.

2 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Zaman geçirmeden sağlık ekiplerine bilgi verildi. Buradan hastane kaldırılan minik Ömer Faruk D. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Ömer Faruk D. kurşunlu mezarlığından ailesi, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arsında toprağa verildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya'da feci olay: 2 yaşındaki Ömer Faruk yanarak hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA