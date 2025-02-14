Antalya’da feci olay: 2 yaşındaki Ömer Faruk yanarak hayatını kaybetti

Korkunç olay Antalya'nın Aksu ilçesi Topallı Mahallesi'nde meydana geldi. Minik Ömer Faruk'un ailesi seralık alanın dışına ısınmak için ateş yaktı. Aile, bir süre sonra seralık alana çalışmaya girdi. Ateşin söndüğünü düşünen aile sonra esen rüzgarla harlanan ateşte oynayan oğulları Ömer Faruk'un yandığını fark etti. Koşarak duruma müdahale etti.

2 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Zaman geçirmeden sağlık ekiplerine bilgi verildi. Buradan hastane kaldırılan minik Ömer Faruk D. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Ömer Faruk D. kurşunlu mezarlığından ailesi, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arsında toprağa verildi.