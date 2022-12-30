2 yıl önce kaybolan şahsın bağ evinin bahçesine gömüldüğü ortaya çıktı





KAZI ÇALIŞMALARINDA İNSAN KEMİKLERİ BULUNDU

Şüphelilerden A.C.Ş sorgusunda suçu itiraf ederek, M.A.T.'yi öldürdüklerini ve Gaziantep Havalimanı Yolu üzerindeki metruk bir bağ evininin arazisine gömdüklerini söyledi. A.C.Ş.'nin itiraf ve yer göstermesi ile bağ evinin bahçesinde arama yapan ekipler, şahsın tarif ettiği bölgede yaptığı kazı çalışmalarında insan kemikleri buldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin bulduğu kemikler, Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Labartuvarı'na, incelenmek üzere gönderildi. Yapılan incelemede ise kemiklerin 2 yıl önce kaybolan M.A.T'ye ait olduğu belirlendi.