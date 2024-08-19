2 yıl önceki silahlı kavganın devamı

İstanbul Kağıthane'de önceki gece park halinde olan otomobilde bulunan ve Filistinli oldukları öne sürülen kişilere yönelik maskeli kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Baretta marka susturucu takılı silahla düzenlenen saldırıda aracın şoför koltuğunda oturan Anas Abdel K. (30) hayatını kaybetti. Ön koltukta oturan arkadaşı Fadı M. (31) ise camdan çıkıp bir çiğ köfteciye sığındı ama saldırgan peşinden gidip Fadı M.'yi ağır yaraladı. Olayda ikilinin korumalığını yapan emekli asker Eray K. ise bacağından yaralanmıştı. Konuyla ilgili İstanbul polisi hemen harekete geçti. Yapılan çalışmalarda ifadesi alınan Eray K. 3 gün önce emlak ve gayrimenkul işi yapan Anas El K. ve Fadı M.'nin yanında işe başladığını ve emekli asker olduğunu söyledi. İddiaya göre 3 kişi Zeytinburnu'ndan araçla Kağıthane'ye gelmiş burada S.A.Z.isimli Filistinliyle görüşmüşlerdi. 15 dakika sonra görüşme çıkışında olay yerinde araç içerisinde 3 kişi beklediği sırada yanlarına gelen yüzü maskeli bir şahsın peşpeşe ateş ederek şoför mahalindeki Anas El. K.'yı öldürdü ardından da arka koltukta olan koruma Eray K.'ya ateş açtı. Saldırgan ön koltukta otururken camdan atlayıp kaçan ve çiğ köfteciye giren Fadı M.'yi de dükkanda ağır yaraladı ve olay yerinden kaçtı. Kaçarken tutukluk yapan silahını da yere atan saldırgan cadde sonunda kendisini bekleyen araca binerek olay yerinden kaçtı. Konuyla ilgili yapılan çalışmalarda yaşanan olayın 2 yıl önce suç örgütlerinin karıştığı yine Kağıthane'deki silahlı kavganın devamı olduğu öğrenildi. İddiaya göre suç örgütünün iş adamlarından haraç istediği ve aralarındaki husumetin bundan kaynaklı olduğu öne sürüldü.Konuyla ilgili çalışmalar devam ederken şüphelilerin gece 01:30 sıralarında Bulgaristan'a çıkış yaptıkları tespit edildi. Polis olayla bağlantılı olan 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattığı bildirildi. Konuyla ilgili emniyetten yapılan açıklamada ise, "Olay yerinde yapılan incelemelerde kimlik bilgileri belirlenen A.A.E.Q., F.M. ve E.K. isimli şahısların silah ile açılan ateş sonucu yaralandığı anlaşılmış, sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından A.A.E.Q., isimli şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenmiştir. Hastaneye kaldırılan F.M.'nin hayati tehlikesi bulunurken, Eray K.'nın tedavisi ise bilinci açık bir şekilde devam etmektedir" denildi.Devam eden çalışmalarda şüpheli şahıslarla beraber hareket eden ve kaçmasına yardım eden L.E.E., I.A., A.F.M.M. ve P.Y. isimli 4 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda ise 2 adet silah ele geçirildi.Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Abdülkadir Anas'ın babası açıklamalarda bulundu. Baba Anas, "Biz Türkiye'ye ziyarete geldik. Hepimiz Allahtan geldik ve tekrar ona döndürüleceğiz. Polis ve sağlık ekipleri çok güzel çalıştı. Bunun için Türkiye'ye teşekkür ederim dedi. Baba gazetecilerin bu olayın siyasetle bir ilgisi olup olmadığı sorusuna da, "Hayır siyaset söz konusu değil, siyasi bir şey yok. Siyasetle işimiz yok, biz Filistin asıllı İsrail arabıyız" dedi.Kamuoyunda saldırının İsrail İstihbarat Örgütü (MOSSAD) tarafından Filistinli vatandaşlara yönelik olduğu iddiasının ise asılsız olduğu öğrenildi. Güvenlik güçlerinin araştırmalarına göre MOSSAD izine rastlanılmadı.