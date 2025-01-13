2 yıl öncesinin intikamı için kovalayıp infaz etmişti: Sokaktaki infazda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Olay, 9 Ocak saat 08.00 sıralarında Sultangazi eski Edirne asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. 30 yaşındaki İmam Bozkurt sabah iş yerinden çıkıp kahvaltılık almaya gittiği sırada şüpheli kişi ya da kişilerden kaçmaya başladı. Şüpheliler Bozkurt'u sokak sokak kovaladı. Kovalamanın ardından şüpheliler Bozkurt'u cadde üstünde yakalayarak silahla kafasına ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Bozkurt'un hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

AİLESİNİ ARAYIP ONU VURDUM DEMİŞ

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda olayı gerçekleştiren şüpheli Ferhat İ. sahte kimlik ile Diyarbakır'a gitmek üzereyken yakalandı. Polis onunla birlikte yanındaki R.A.'yı da gözaltına aldı. Ferhat İ.'nin olayı gerçekleştirdikten sonra Diyarbakır'da ailesini arayıp İmam Bozkurt'u vurduğunu söylediği öğrenildi. Şüphelinin emniyette verdiği ilk ifadesinde 2023 yılında Bozkurt tarafından bacağından vurularak yaralandığı için aralarında husumet olduğu bu sebeple olayın yaşandığını söylediği öne sürüldü.

TUTUKLANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli Ferhat İ. ve R.A. adliyeye sevk edildi. 20 suç kaydı olduğu öğrenilen Ferhat İ. ve 9 suç kaydı olduğu öğrenilen R.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.