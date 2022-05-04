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Giriş Tarihi: 4.5.2022

2 yıl sonra hasret giderdiler

DİDEM SEYMEN DİDEM SEYMEN
EMİR SOMER EMİR SOMER
2 yıl sonra hasret giderdiler

Kovid 19 salgını nedeniyle ziyarete kapatılan Darülaceze Yaşlı Bakım Evi, 2 yıl sonra ziyaretçilere kapılarını açtı. Gençler ve polisler el öptü, hediyeler verip yaşlılarla bayramlaştı

İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Okmeydanı semtinde bulunan Darülaceze Yaşlı Bakım Evi'nde kalan yaşlılar, iki yıl aradan sonra bu bayramda ziyaretçi akınına uğradı. 500'e yakın sakini bulunan Darülaceze'de yaşlılar, gençler ve polislerle sohbet etti, birlikte çay içti. Darülaceze sakinleri ellerini öpen, bayramlarını kutlayan ziyaretçilerine ikramda bulunup teşekkür etti.



İstanbul Emniyeti'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü de bayramın ikinci günü Darülaceze'ye özel bir ziyaret gerçekleştirdi. Polisler, Darülaceze sakinlerine hediyeler verdi ve hatıra fotoğrafları çektirdi.
Bursa'dan gelerek yaşlıları ziyaret eden Cezayirli 3 arkadaş Selim, Bakir ve Süleyman "manevi annemiz" dedikleri Gülten Hanım ile sohbet etti.

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2 yıl sonra hasret giderdiler
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