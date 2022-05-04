2 yıl sonra hasret giderdiler

İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Okmeydanı semtinde bulunan Darülaceze Yaşlı Bakım Evi'nde kalan yaşlılar, iki yıl aradan sonra bu bayramda ziyaretçi akınına uğradı. 500'e yakın sakini bulunan Darülaceze'de yaşlılar, gençler ve polislerle sohbet etti, birlikte çay içti. Darülaceze sakinleri ellerini öpen, bayramlarını kutlayan ziyaretçilerine ikramda bulunup teşekkür etti.İstanbul Emniyeti'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü de bayramın ikinci günü Darülaceze'ye özel bir ziyaret gerçekleştirdi. Polisler, Darülaceze sakinlerine hediyeler verdi ve hatıra fotoğrafları çektirdi.Bursa'dan gelerek yaşlıları ziyaret eden Cezayirli 3 arkadaş Selim, Bakir ve Süleyman "manevi annemiz" dedikleri Gülten Hanım ile sohbet etti.