2 yıl sonra İstanbul’da 23 Nisan çoşkusu

23 Nisan Ulusal Eğemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde düzenlenen törenle başladı. Taksimdeki çelenk törenine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Tören öncesi, öğretmen ve öğrencilerden kurulu müzik topluluğu mini bir konser verirken, Beyoğlu İhsan Şerif İlkokulu öğrencilerinden oluşan folklor topluluğu Artvin yöresine ait halk oyunu gösterisi sundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı anıta çelenk sundu.

23 Nisan'ın haftasonuna denk gelemesi nedeniyle okullarda da 23 Nisan etkinlikleri düzenlendi. Öğrenciler şiirler okuyup halk oyunları gösterileri sundular. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen etkinlikle de kutlandı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda etkinlik düzenlendi. Etkinliğe İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programın açılış konuşmasını yapan İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı çocuklara bayram olarak armağan etmesinin tesadüfi bir karar olmadığını ifade ederek, " Milli egemenlikle geleceğimiz olan çocuklarımızın birlikte anılması ve bu günün onlara armağan edilmesi aslında çok büyük bir bakış açısının da göstergesi. Kendi içerisinde çok büyük bir anlam bütünlüğü oluşturduğunun çok temel bir göstergesi" dedi.





Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'yla ilgili mesajının da okunduğu etkinlik, Beşiktaş Hasan Ali Yücel Ortaokulu ve Kağıthane Çeliktepe Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan müzik dinletisi ile devam etti. Etkinlik, Üsküdar Masal Okulu öğretmenlerinin müzikli masal anlatımı, Kadıköy Ferudun Tümer Anaokulu öğrencilerinin 'Tebessüm' isimli müzikli dans ve Türkiye'nin çeşitli yörelerinden halk oyunları gösterisinin ardından sona erdi.

ÇOCUKLAR 23 NİSAN TASARIM ŞENLİĞİ'NDE BULUŞTU

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Beyoğlu'nda çocuklara özel olarak düzenlenen Tasarım Şenliği ile kutlandı. Beyoğlu Belediyesi ile Türkiye Tasarım Vakfı işbirliğinde 23 Nisan Cumartesi günü Şişhane Meydanı'nda 23 Nisan şenlik alanında düzenlenen etkinlikte alana tasarım stantları kuruldu. Kurulan stantlarda hünerlerini sergileyecek olan çocuklar daha sonra oyun parkurları, konserler ve tiyatro gösterileri ile de doyasıya eğlendiler. Pandemiden dolayı iki yıldır evlerinden çıkamayan ve doyasıya eğlenemeyen çocuklar 23 Nisan'da gönüllerince eğlendiler.