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Giriş Tarihi: 30.12.2022 13:35

2 yıldır kayıp olarak aranıyordu! Mehmet Ali'yi metruk bağ evinin bahçesine gömmüşler

Gaziantep'te 2 yıldır kayıp olarak aranan Mehmet Ali Topallar'ın (23), 3 kişi tarafından öldürülüp, metruk bir bağ evinin bahçesine gömüldüğü ortaya çıktı. Şüphelilerden 2’sinin başka suçlardan cezaevine olduğu belirlenirken, diğer şüpheli de gözaltına alınıp tutuklandı.

DHA
2 yıldır kayıp olarak aranıyordu! Mehmet Ali’yi metruk bağ evinin bahçesine gömmüşler

Barak Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Ali Topallar 2020 Ekim ayında evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında polis, F.K., A.C.Ş ve M.E.K.'yi şüpheli olarak tespit etti. F.K.'nin 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan, A.C.Ş'nin ise 'Yağma' suçundan cezaevinde tutuklu bulundukları tespit edildi.

A.C.Ş. yapılan sorgusunda Mehmet Ali'yi öldürerek Gaziantep Havalimanı yolu üzerindeki metruk bir bağ evinin bahçesine gömdüklerini söyledi. A.C.Ş.'nin yer göstermesiyle bağ evinin bahçesinde kazı yapıldı. Kazıda kemik parçaları bulundu. Bulunan parçalar Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'nda incelendi. Yapılan incelemede kemiklerin Mehmet Ali Topallar'a ait olduğu belirlendi.

Olayın diğer şüphelisi M.E.K. de polisin teknik ve fiziki takibinin ardından operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.K.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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2 yıldır kayıp olarak aranıyordu! Mehmet Ali'yi metruk bağ evinin bahçesine gömmüşler
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