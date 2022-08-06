‘2 yıldır torunumuzu göremiyoruz’

Menemen'de yaşayan 34 yaşındaki satış elemanı Cansu Sabriye Sunay, oğlu Recep Ege Kavas henüz 1 yaşındayken eşi Kaan Kavas, cinayet işleyip cezaevine girince boşandı. Oğlunun velayetini alan Sabriye Sunay'ın eski eşi Kaan Kavas pandemi sırasında 3 yıl önce cezaevinden izinli olarak çıktıktan sonra esrarengiz şekilde kayıplara karıştı. 3 Kasım 2020'den beri kendisinden bir daha haber alınamayan Kaan Kavas'ın bulunması ile ilgili ailesi bir televizyon programına katıldı. Cansu Sabriye Sunay da kayıp olan eski eşi ile ilgili programa konuk oldu. Sabriye Sunay ile eski eşinin ailesi arasında gerginlik yaşandı. Bu konu ile ilgili Ahmet Sunay da kayıp eski damadı hakkında röportaj verdi. Tüm bu yaşananların ardından iddiaya göre, 12 yaşındaki Recep Ege Kavas o günden sonra annesi Sabriye ve dedesi Ahmet Sunay'a gösterilmedi. 2 yıldır torununu göremeyen Ahmet Sunay, büyük hasret çektiklerini söyledi.Torunu Recep Ege'nin velayetinin kızı Cansu Sabriye'de olduğunu söyleyen Ahmet Sunay, "Eski damadım Kaan Kavas 3 yıldır kayıp. Ne olduğunu kimse bilmiyor. Bu konuyla ilgili kızım televizyon programına çıktı. Ben de röportaj verdim. Doğruları anlattık. Programda kızımın üzerine yürümüşler. Kızımı tehdit etmeye başladılar. Aramız bozuldu. O günden sonra torunumu bize göstermemeye başladılar" diye konuştu.Torunu Recep Ege'yi 2 yıldır göremediklerini ve hasret kaldıklarını anlatan dede Ahmet Sunay, "Bir kere evlerine gidip torunumu kendimiz görmek istedik. Ancak karşı taraf büyük sorun çıkardı. Başımız derde girecekti. Bu nedenle kanunu hakkımız olan torunumuzu geri istiyoruz. Yetkililere sesleniyorum. Bize yardımcı olsunlar" dedi. Torunu Recep Ege'ye küçükken aldığı Kara ismindeki buzağının büyüdüğünü söyleyen dede Ahmet Sunay, "Kara büyüdü dana oldu. Ama Recep Ege onu hala göremedi. Torunum Recep Ege onu büyütüp besleyecekti. Ancak torunumu bizden kopardılar" dedi.