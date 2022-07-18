Haberler Yaşam Haberleri 2 Yıllık Ön lisans Anestezi taban puanları 2022: 2 Yıllık Ön lisans Anestezi taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 18.7.2022 14:25

2 Yıllık Ön lisans Anestezi taban puanları 2022: 2 Yıllık Ön lisans Anestezi taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması açıklandı mı?

Haziran ayında düzenlenen üniversite sınavı sonuçları 18 Temmuz Pazartesi günü açıklandı. Sınav sonuçlarının duyurulmasının ardından üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları araştırılan konu başlıkları arasında yerini alıyor. Bu kapsamda; binlerce katılımcı “2 Yıllık Ön lisans Anestezi taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması belli oldu mu?” sorusuna yanıt arıyor. İşte 2 Yıllık Ön lisans Anestezi taban puanları 2022.

2 Yıllık Ön lisans Anestezi taban puanları 2022: 2 Yıllık Ön lisans Anestezi taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması açıklandı mı?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre; YKS sonuçları duyuruldu. Sınav sonuçlarının ardından milyonlarca katılımcı tercih kılavuzu bilgilerine göre yerleştirme işlemlerini gerçekleştirecek. Bu noktada önemli olan konu ise üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları oluyor. Bu noktada; binlerce aday "2 Yıllık Ön lisans Anestezi taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması belli oldu mu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2 Yıllık Ön lisans Anestezi bölümü taban puanları 2022.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Halis Aygün sonuç açıklaması ardından;

"2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız. 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır." dedi!

YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün açıklamasına göre;

2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız.

2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır.

Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır.

2 YILLIK ANESTEZİ TABAN PUANLARI 2022

2022 TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ…

Anestezi 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:

Üniversite Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2021
2020		 Yer.
2021
2020		 Taban
Puanı
2021
2020		 Başarı
Sırası
2021
2020
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Konya) (Vakıf)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 11+0
11+0		 11
11		 318,07810
330,60372		 270.496
310.000
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Konya) (Vakıf)		 Anestezi
(%50 İndirimli)		 TYT 18+0
18+0		 18
18		 279,10278
289,12650		 501.986
553.000
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Konya) (Vakıf)		 Anestezi TYT 41+0
41+0		 41
41		 232,89638
263,83077		 995.469
777.000
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 5+0
5+0		 5
5		 349,96734
380,80622		 163.538
153.000
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 7+0
7+0		 7
7		 331,99274
354,37439		 217.446
223.000
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Devlet)		 Anestezi
(Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına)		 TYT 4+1
6+1		 5
7		 328,97515
333,65579		 228.073
297.000
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Anestezi
(İÖ) (Burslu)		 TYT 5+0
5+0		 5
5		 324,86825
341,80096		 243.070
266.000
EGE ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)		 Anestezi TYT 70+2
65+2		 72
67		 322,06876
353,30591		 254.039
226.000
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 9+0
9+0		 9
9		 322,05253
342,36980		 254.101
264.000
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Anestezi TYT 65+2
65+2		 67
67		 320,95167
344,84229		 258.370
255.000

MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Devlet)		 Anestezi TYT 70+2
70+2		 72
72		 316,13789
343,03154		 278.947
261.000
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 9+0
8+0		 9
8		 314,90639
349,41562		 284.489
239.000
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)		 Anestezi TYT 65+2
60+2		 67
62		 313,76268
338,85528		 289.556
277.000
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 12+0
12+0		 12
12		 313,70476
342,17539		 289.826
264.000
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)		 Anestezi TYT 60+2
60+2		 62
62		 313,38283
340,83853		 291.329
269.000
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Devlet)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 12+0
12+0		 12
12		 311,90623
320,10575		 298.004
359.000
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 7+0
6+0		 7
6		 311,81922
337,91854		 298.405
280.000
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Anestezi TYT 70+2
70+2		 72
72		 311,07934
336,18329		 301.953
287.000
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 12+0
12+0		 12
12		 308,99183
333,02426		 311.970
300.000
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Devlet)		 Anestezi TYT 60+2
60+2		 62
62		 308,07945
331,74947		 316.402
305.000
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)		 Anestezi TYT 75+2
75+2		 77
77		 307,74498
334,19120		 318.120
295.000
UFUK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 7+0
7+0		 7
7		 307,56398
328,14861		 319.021
321.000
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Malatya) (Devlet)		 Anestezi TYT 70+2
70+2		 72
72		 307,22738
326,52665		 320.694
328.000
SANKO ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Gaziantep) (Vakıf)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 6+0
6+0		 6
6		 307,21589
322,05622		 320.748
349.000
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Samsun) (Devlet)		 Anestezi TYT 65+2
65+2		 6
6		 307,10379
330,10966		 321.328
312.000
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Anestezi
(İngilizce) (Burslu)		 TYT 12+0
12+0		 12
12		 306,48186
324,57121		 324.508
337.000
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Devlet)		 Anestezi TYT 65+2
60+2		 67
62		 306,15700
331,60031		 326.124
306.000
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 12+0
12+0		 12
12		 305,52392
330,55971		 329.357
310.000
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Anestezi TYT 70+2
70+2		 72
72		 304,45248
325,96796		 334.909
331.000
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 8+0
7+0		 8
7		 303,85351
321,54010		 338.121
352.000
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 9+0
8+0		 9
8		 303,52544
327,29770		 339.898
325.000
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 12+0
12+0		 12
12		 303,40391
324,96037		 340.543
335.000
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 8+0
8+0		 8
8		 303,24757
328,00647		 341.388
321.000
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Kayseri) (Devlet)		 Anestezi TYT 70+2
65+2		 72
67		 302,34887
325,91572		 346.303
331.000
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 8+0
6+0		 8
6		 302,33752
312,43462		 346.362
399.000
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Anestezi TYT 65+2
60+2		 67
62		 301,74720
325,74657		 349.567
332.000
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Konya) (Devlet)		 Anestezi TYT 70+2
70+2		 72
72		 301,63222
327,41630		 350.209
324.000
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 6+0
6+0		 6
6		 301,34024
318,68456		 351.857
366.000
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Anestezi TYT 65+2
60+2		 67
62		 301,19199
327,52620		 352.662
324.000
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 6+0
6+0		 6
6		 300,93377
319,69960		 354.069
360.000
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU
(Vakıf)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 5+0
4+0		 5
4		 300,78844
322,01098		 354.848
349.000
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Anestezi TYT 70+2
70+2		 72
72		 300,54953
324,07575		 356.219
340.000
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Anestezi
(İÖ) (Burslu)		 TYT 8+0
9+0		 8
9		 300,52886
322,49226		 356.355
347.000
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 12+0
12+0		 12
12		 300,48968
321,16955		 356.605
353.000
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 9+0
9+0		 9
9		 300,43058
323,27941		 356.938
343.000
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)		 Anestezi TYT 70+2
70+2		 72
72		 300,40346
320,39130		 357.123
357.000
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Gaziantep) (Vakıf)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 12+0
11+0		 12
11		 300,35611
316,75349		 357.409
376.000
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 7+0
 7
 298,85398
 366.077
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Anestezi TYT 70+2
70+2		 72
72		 297,64845
318,60479		 373.176
366.000
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Anestezi TYT 60+2
50+2		 62
52		 296,94937
323,37065		 377.293
343.000
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 12+0
11+0		 12
11		 296,75335
314,55725		 378.455
387.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Anestezi TYT 80+2
80+2		 82
82		 296,72837
322,21773		 378.619
348.000
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 10+0
11+0		 10
11		 296,54014
314,91942		 379.763
385.000
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Hatay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Anestezi TYT 65+2
65+2		 67
67		 296,02283
316,24038		 382.874
378.000
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)		 Anestezi TYT 70+2
70+2		 72
72		 295,37360
322,69791		 386.841
346.000
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)		 Anestezi TYT 60+2
55+2		 62
57		 294,44345
314,60952		 392.632
387.000
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Anestezi TYT 70+2
70+2		 72
72		 294,31493
316,07337		 393.381
379.000
IŞIK ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 7+0
 7
 294,28506
 393.582
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 12+0
12+0		 12
12		 293,77611
313,24493		 396.887
395.000
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Anestezi
(İÖ) (Burslu)		 TYT 8+0
9+0		 8
9		 293,07484
307,97293		 401.412
425.000
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Erzurum)		 Anestezi TYT 75+2
75+2		 77
77		 292,95774
316,25480		 402.146
378.000
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Anestezi TYT 80+2
75+2		 82
77		 292,87222
318,78006		 402.714
365.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 12+0
12+0		 12
12		 291,91453
309,34330		 408.749
417.000
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Anestezi
(İÖ) (Burslu)		 TYT 8+0
9+0		 8
9		 291,74090
304,55594		 409.904
446.000
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 8+0
6+0		 8
6		 291,74088
313,76765		 409.905
392.000
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)		 Anestezi
(İÖ-Ücretli)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 291,71306
313,99989		 410.071
391.000
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 10+0
10+0		 10
10		 291,51930
311,18608		 411.371
406.000
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Gedik Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 8+0
8+0		 8
8		 290,28156
306,83162		 419.768
432.000
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Avrupa Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 12+0
12+0		 12
12		 289,81726
302,19476		 422.869
461.000
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 13+0
12+0		 13
12		 289,78398
308,14490		 423.085
424.000
TOROS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Mersin) (Vakıf)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 7+0
 7
 289,73088
 423.434
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Anestezi
(İÖ) (Burslu)		 TYT 7+0
8+0		 7
8		 289,72200
307,91345		 423.486
425.000
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Anestezi
(İÖ) (Burslu)		 TYT 8+0
9+0		 8
9		 289,54120
310,56421		 424.753
410.000
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Anestezi
(İÖ) (Burslu)		 TYT 7+0
9+0		 7
9		 288,99406
315,83548		 428.430
380.000
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Nişantaşı Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 10+0
9+0		 10
9		 288,69393
303,51588		 430.461
452.000
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 8+0
6+0		 8
6		 288,32929
296,60906		 432.987
498.000
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Anestezi TYT 70+2
70+2		 72
72		 288,27061
313,72811		 433.366
392.000
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Burdur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Anestezi TYT 60+2
60+2		 62
62		 288,22168
312,71690		 433.705
398.000
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İsttanbul) (Vakıf)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 12+0
12+0		 12
12		 287,68942
303,94462		 437.426
449.000
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Edirne) (Devlet)		 Anestezi TYT 70+2
70+2		 72
72		 287,23641
311,93678		 440.714
402.000
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Anestezi TYT 55+2
55+2		 57
57		 55+2
55+2		 441.109
416.000
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Anestezi TYT 65+2
65+2		 67
67		 287,12067
307,24130		 441.510
429.000
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 10+0
9+0		 10
9		 286,66525
306,64361		 444.699
433.000
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Kapadokya Meslek Yüksekokulu
(Nevşehir) (Vakıf)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 12+0
12+0		 12
12		 286,46785
313,51955		 446.098
393.000
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 7+0
7+0		 7
7		 286,24615
307,84874		 447.723
426.000
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Rize) (Devlet)		 Anestezi TYT 65+2
65+2		 67
67		 285,90991
308,12964		 450.110
424.000
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Avrupa Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Anestezi
(İÖ) (Burslu)		 TYT 9+0
9+0		 9
9		 285,29310
295,12704		 454.532
509.000
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 6+0
40+0		 6
40		 285,22056
291,10302		 455.074
538.000
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Anestezi TYT 70+2
70+2		 72
72		 285,03932
308,97579		 456.350
419.000
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 8+0
6+0		 8
6		 284,69952
297,38975		 458.757
493.000
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 12+0
11+0		 12
11		 284,31433
305,39143		 461.636
440.000
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Anestezi
(İÖ)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 284,03473
302,57059		 463.718
458.000
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Anestezi TYT 50+2
40+1		 52
41		 283,96266
302,88368		 464.256
456.000
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Nişantaşı Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Anestezi
(İÖ) (Burslu)		 TYT 7+0
8+0		 7
8		 283,49051
294,44722		 467.725
513.000
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Anestezi
(İÖ) (Burslu)		 TYT 7+0
9+0		 7
9		 283,47174
301,37044		 467.877
466.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Anestezi
(İÖ) (Burslu)		 TYT 7+0
9+0		 7
9		 283,40850
302,84301		 468.373
457.000
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ Plato Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 10+0
9+0		 10
9		 283,26094
302,34892		 469.440
460.000
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
(Vakıf)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 10+0
9+0		 10
9		 282,47626
302,97642		 475.498
456.000
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Anestezi TYT 80+2
80+2		 82
82		 281,86321
304,44169		 480.250
446.000
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Trazbzon) (Vakıf)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 12+0
12+0		 12
12		 281,68872
305,89046		 481.602
438.000
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Anestezi
(İÖ) (Burslu)		 TYT 7+0
9+0		 7
9		 281,52978
298,95704		 482.788
482.000
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Anestezi
(İÖ) (Burslu)		 TYT 8+0
9+0		 8
9		 280,11029
294,27513		 493.902
515.000
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
(Vakıf)		 Anestezi
(İÖ) (Burslu)		 TYT 7+0
8+0		 7
8		 280,05284
295,72896		 494.377
504.000
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 7+0
8+0		 7
8		 279,90706
304,36390		 495.502
447.000
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Bayburt Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Anestezi TYT 30+1
30+1		 31
31		 279,86764
297,44108		 495.840
492.000
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Kelkit Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Anestezi TYT 50+2
50+2		 52
52		 279,45335
301,02617		 499.075
468.000
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Anestezi
(İÖ) (Burslu)		 TYT 8+0
9+0		 8
9		 279,23262
298,00704		 500.931
489.000
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Burdur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Anestezi
(İÖ)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 279,23222
303,94660		 500.936
449.000
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Anestezi
(İÖ)		 TYT 7+0
7+0		 7
7		 279,18554
297,11417		 501.313
495.000
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Trabzon) (Vakıf)		 Anestezi
(İÖ) (Burslu)		 TYT 7+0
9+0		 7
9		 279,16564
295,59134		 501.464
505.000
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 12+0
12+0		 12
12		 279,07467
300,08936		 502.212
474.000
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
(Vakıf)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 9+0
 9
 278,83530
 504.199
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Kars) (Devlet)		 Anestezi TYT 65+2
65+2		 67
67		 278,05945
300,89333		 510.372
469.000
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Anestezi
(İÖ) (Burslu)		 TYT 6+0
6+0		 6
6		 276,16644
293,01612		 526.177
524.000
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Anestezi
(%50 İndirimli)		 TYT 33+0
34+0		 33
34		 273,26288
289,92824		 551.319
547.000
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Kars) (Devlet)		 Anestezi
(İÖ)		 TYT 55+2
55+2		 57
57		 272,17329
292,65403		 560.932
526.000
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu
(KKTC-Gazimağusa)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 6+0
10+0		 6
10		 269,41698
275,26313		 586.057
668.000
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Anestezi
(%50 İndirimli)		 TYT 68+0
68+0		 68
68		 267,22336
280,69804		 606.885
621.000
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Anestezi
(İÖ) (%25 İndirimli)		 TYT 3+0
5+0		 3
5		 266,88379
265,87723		 610.168
756.000
SANKO ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Gaziantep) (Vakıf)		 Anestezi
(%25 İndirimli)		 TYT 20+0
20+0		 20
20		 265,06452
275,69249		 627.984
664.000
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Anestezi
(%50 İndirimli)		 TYT 34+0
34+0		 34
34		 264,20209
277,94556		 636.490
644.000
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Anestezi
(%25 İndirimli)		 TYT 9+0
10+0		 9
10		 262,99510
284,89449		 648.572
586.000
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu

(Vakıf)

 Anestezi
(%50 İndirimli)		 TYT 68+0
68+0		 68
68		 262,37369
275,39631		 655.181
667.000
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Anestezi
(%50 İndirimli)		 TYT 31+0
31+0		 31
31		 259,89779
270,14774		 681.143
715.000
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Gaziantep) (Vakıf)		 Anestezi
(%25 İndirimli)		 TYT 13+0
2+0		 13
2		 259,36614
305,08661		 686.778
442.000
GİRNE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 5+0
7+0		 5
7		 256,22989
272,00305		 721.311
697.000
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC-Lefkoşa)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 6+0
10+0		 6
10		 256,19994
266,08865		 721.641
754.000
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Anestezi
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 42+0
51+0		 42
51		 255,35756
265,94246		 731.350
756.000
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Anestezi
(%50 İndirimli)		 TYT 31+0
32+0		 31
32		 255,33192
267,45325		 731.659
741.000
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 30+0
30+0		 30
30		 254,33976
270,12746		 743.006
715.000
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Anestezi
(%50 İndirimli)		 TYT 42+0
33+0		 42
33		 254,25384
262,63650		 743.998
789.000
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Nişantaşı Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Anestezi
(Ücretli)		 TYT 1+0
1+0		 1
1		 254,10353
232,59958		 745.731
1.135.000
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Anestezi
(%50 İndirimli)		 TYT 68+0
68+0		 68
68		 253,73548
260,48305		 749.893
811.000
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Anestezi
(%25 İndirimli)		 TYT 30+0
23+0		 30
23		 253,55777
280,00782		 751.918
626.000
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Anestezi
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 24+0
30+0		 24
30		 253,19261
264,24597		 756.180
773.000
SANKO ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Gaziantep) (Vakıf)		 Anestezi
(Ücretli)		 TYT 14+0
14+0		 14
14		 252,94594
259,73278		 759.121
819.000
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Meslek Yüksekokulu
(KKTC)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 12+0
14+0		 12
14		 251,45683
259,27434		 776.655
824.000
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Anestezi
(%50 İndirimli)		 TYT 42+0
34+0		 42
34		 250,31383
262,92115		 790.058
786.000
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC-Lefkoşa)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 35+0
30+0		 35
30		 249,47417
254,67516		 800.005
874.000
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Meslek Yüksekokulu
(KKTC-Lefkoşa)		 Anestezi
(Burslu)		 TYT 8+0
10+0		 8
10		 248,29747
259,54679		 813.898
821.000
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Anestezi
(%50 İndirimli)		 TYT 34+0
34+0		 34
34		 247,75028
252,06726		 820.582
904.000
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Anestezi
(%50 İndirimli)		 TYT 42+0
34+0		 42
34		 247,67592
250,43573		 821.448
922.000
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Anestezi
(%25 İndirimli)		 TYT 46+0
42+0		 46
42		 247,33839
258,70184		 825.471
830.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Anestezi
(%25 İndirimli)		 TYT 28+0
20+0		 28
20		 246,10249
268,94647		 840.162
726.000
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Anestezi
(%25 İndirimli)		 TYT 42+0
42+0		 42
42		 245,41147
250,57483		 848.427
921.000
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Anestezi
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 31+0
31+0		 31
31		 244,80712
254,24193		 855.538
879.000
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Anestezi
(%50 İndirimli)		 TYT 33+0
 33
 243,69213
 868.581
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Anestezi
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 42+0
51+0		 42
51		 242,80485
245,01996		 879.019
985.000
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Anestezi
(%25 İndirimli)		 TYT 41+0
41+0		 41
41		 240,16267
253,01146		 909.886
893.000
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Gaziantep) (Vakıf)		 Anestezi
(Ücretli)		 TYT 50+0
57+0		 50
57		 239,90768
241,23619		 912.783
1.030.000
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Anestezi
(%50 İndirimli)		 TYT 42+0
34+0		 42
34		 238,02105
224,95954		 934.562
1.234.000
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Nişantaşı Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Anestezi
(%50 İndirimli)		 TYT 59+0
50+0		 59
50		 237,99069
245,32244		 934.898
981.000
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Anestezi
(%25 İndirimli)		 TYT 39+0
33+0		 39
33		 237,72945
257,86168		 937.930
839.000
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Anestezi
(%25 İndirimli)		 TYT 30+0
30+0		 30
30		 235,58221
252,23889		 963.200
902.000
TOROS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Mersin) (Vakıf)		 Anestezi
(Ücretli)		 TYT 38+0
 38
 235,27722
 966.779
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Anestezi
(%25 İndirimli)		 TYT 25+0
31+0		 25
31		 234,89249
252,45950		 971.328
899.000
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Kapadokya Meslek Yüksekokulu
(Nevşehir) (Vakıf)		 Anestezi
(%25 İndirimli)		 TYT 34+0
32+0		 34
32		 234,64496
245,14615		 974.204
983.000
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Anestezi
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 TYT 68+0
68+0		 68
68		 234,42663
242,70370		 976.803
1.012.000
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Anestezi
(%50 İndirimli)		 TYT 42+0
52+0		 42
52		 233,60198
246,06196		 986.790
973.000
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ Plato Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Anestezi
(%50 İndirimli)		 TYT 55+0
46+0		 55
46		 233,36644
243,17213		 989.660
1.007.000
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Anestezi
(Ücretli)		 TYT 4+0
4+0		 4
4		 231,02721
248,48173		 1.018.214
945.000
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Anestezi
(%50 İndirimli)		 TYT 44+0
44+0		 44
44		 230,91085
247,21962		 1.019.719
959.000
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Nişantaşı Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Anestezi
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 42+0
41+0		 42
41		 230,64462
235,05305		 1.023.127
1.105.000
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Anestezi
(Ücretli)		 TYT 10+0
10+0		 10
10		 230,56464
238,51973		 1.024.077
1.062.000
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Nişantaşı Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Anestezi
(İÖ) (Ücretli)		 TYT 1+0
1+0		 1
1		 228,65597
239,25650		 1.048.290
1.054.000
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Anestezi
(%50 İndirimli)		 TYT 54+0
54+0		 54
54		 228,46645
241,66747		 1.050.770
1.025.000
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Gedik Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Anestezi
(%25 İndirimli)		 TYT 30+0
32+0		 30
32		 226,29857
199,87785		 1.078.833
1.581.000
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
(Vakıf)		 Anestezi
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 38+0
39+0		 38
39		 225,93246
219,36771		 1.083.628
1.309.000
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Anestezi
(%50 İndirimli)		 TYT 44+0
21+0		 44
21		 225,16438
240,60085		 1.094.035
1.037.000
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Anestezi
(%50 İndirimli)		 TYT 67+0
68+0		 67
68		 224,66326
234,31517		 1.100.601
1.114.000
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Avrupa Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Anestezi
(%25 İndirimli)		 TYT 68+0
 68
 223,70974
 1.113.431
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Anestezi
(%50 İndirimli)		 TYT 42+0
33+0		 42
33		 223,59722
229,76292		 1.114.932
1.171.000
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
(Vakıf)		 Anestezi
(%50 İndirimli)		 TYT 50+0
42+0		 50
42+		 223,00176
245,01001		 1.122.942
985.000
IŞIK ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Anestezi
(%50 İndirimli)		 TYT 22+0
 22
 222,08697
 1.135.242
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Anestezi
(%50 İndirimli)		 TYT 68+0
68+0		 68
68		 221,18514
230,68390		 1.147.454
1.159.000
UFUK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)		 Anestezi
(Ücretli)		 TYT 38+0
38+0		 38
38+		 220,68379
231,46119		 1.154.281
1.149.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Anestezi
(İÖ) (%25 İndirimli)		 TYT 43+0
51+0		 43
51		 220,64175
228,11524		 1.154.804
1.192.000
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Anestezi
(%50 İndirimli)		 TYT 32+0
31+0		 32
31		 220,60945
240,51140		 1.155.265
1.039.000
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Anestezi
(%50 İndirimli)		 TYT 54+0
45+0		 54
45		 220,22298
245,53439		 1.160.395
979.000
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC)		 Anestezi
(%50 İndirimli)		 TYT 30+0
27+0		 30
27		 218,74399
235,23283		 1.180.174
1.102.000
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Anestezi
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 31+0
43+0		 31
43		 218,21376
226,18779		 1.187.230
1.218.000
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Anestezi
(Ücretli)		 TYT 59+0
58+0		 59
58		 217,96491
227,48343		 1.190.535
1.200.000
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Anestezi
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 41+0
28+0		 41
28		 217,28106
215,85985		 1.199.638
1.356.000
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Anestezi
(İÖ) (%25 İndirimli)		 TYT 31+0
42+0		 31
42		 216,72440
226,08513		 1.207.039
1.219.000
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Anestezi
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 31+0
32+0		 31
32		 215,18908
220,78474		 1.227.784
1.290.000
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Anestezi
(Ücretli)		 TYT 40+0
48+0		 40
48		 213,88830
214,17594		 1.245.753
1.379.000
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
(Vakıf)		 Anestezi
(%50 İndirimli)		 TYT 56+0
 56
 212,46278
 1.265.797
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Kapadokya Meslek Yüksekokulu
(Nevşehir) (Vakıf)		 Anestezi
(Ücretli)		 TYT 34+0
36+0		 34
36		 212,18522
228,29976		 1.269.652
1.190.000
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Anestezi
(%50 İndirimli)		 TYT 51+0
42+0		 51
42		 211,93200
229,69048		 1.273.188
1.172.000
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Anestezi
(%25 İndirimli)		 TYT 38+0
 38
 210,97092
 1.286.930
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Anestezi
(%50 İndirimli)		 TYT 34+0
 34
 209,30635
 1.311.427
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Anestezi
(Ücretli)		 TYT 34+0
34+0		 34
34		 208,67149
209,58385		 1.320.848
1.442.000
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Anestezi
(%25 İndirimli)		 TYT 55+0
51+0		 55
51		 207,90902
207,90232		 1.332.342
1.466.000
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Anestezi
(Ücretli)		 TYT 29+0
35+0		 29
35		 207,87251
221,53501		 1.332.830
1.280.000
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Avrupa Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Anestezi
(İÖ) (%25 İndirimli)		 TYT 51+0
 51
 207,73140
 1.335.017
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Anestezi
(İÖ) (Ücretli)		 TYT 39+0
46+0		 39
46		 204,50264
210,64672		 1.384.179
1.427.000
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Meslek Yüksekokulu
(KKTC)		 Anestezi
(%50 İndirimli)		 TYT 9+0
8+0		 9
8		 204,34667
184,75679		 1.386.616
1.728.000
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu
(KKTC-Gazimağusa)		 Anestezi
(Ücretli)		 TYT 24+0
20+0		 24
20		 203,16504
215,56400		 1.404.618
1.360.000
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Anestezi
(%25 İndirimli)		 TYT 53+0
59+0		 53
59		 202,58402
213,30683		 1.413.515
1.390.000
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İsatanbul) (Vakıf)		 Anestezi
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 42+0
51+0		 42
51		 202,38232
209,89525		 1.416.598
1.438.000
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu
(KKTC-Gazimağusa)		 Anestezi
(%50 İndirimli)		 TYT 12+0
12+0		 12
11		 201,91703
 1.423.845
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Anestezi
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 36+0
43+0		 36
43		 201,72551
221,50206		 1.426.716
1.280.000
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
(Vakıf)		 Anestezi
(İÖ) (Ücretli)		 TYT 5+0
5+0		 5
5		 198,99450
199,66625		 1.468.743
1.584.000
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Gedik Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Anestezi
(Ücretli)		 TYT 12+0
10+0		 12
10		 198,75127
202,66247		 1.472.459
1.541.000
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Anestezi
(İÖ) (Ücretli)		 TYT 19+0
21+0		 19
21		 198,10816
204,16090		 1.481.999
1.519.000
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Anestezi
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 43+0
42+0		 43
42		 197,71136
203,99019		 1.487.831
1.521.000
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Anestezi
(Ücretli)		 TYT 11+0
13+0		 11
13		 194,51431
189,66943		 1.532.141
1.702.000
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
(Vakıf)		 Anestezi
(Ücretli)		 TYT 10+0
9+0		 10
9		 194,38179
201,43623		 1.533.816
1.559.000
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Anestezi
(İÖ) (Ücretli)		 TYT 3+0
4+0		 3
4		 191,85647
206,66176		 1.563.717
1.483.000
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Anestezi
(İÖ) (Ücretli)		 TYT 11+0
8+0		 11
8		 191,39442
202,03737		 1.568.414
1.550.000
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Anestezi
(İÖ) (%25 İndirimli)		 TYT 43+0
51+0		 43
51		 188,24951
199,08800		 1.594.829
1.592.000
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Trabzon) (Vakıf)		 Anestezi
(Ücretli)		 TYT 68+0
68+0		 68
68		 177,89191
196,05161		 1.620.164
1.633.000
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Trabzon) (Vakıf)		 Anestezi
(İÖ) (Ücretli)		 TYT 38+0
51+0		 5
16		 Dolmadı
 1.626.481
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Anestezi
(KKTC Uyruklu)		 TYT 2+0
1+0		 0
—-		 Dolmadı
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Meslek Yüksekokulu
(KKTC)		 Anestezi
(Ücretli)		 TYT 9+0
8+0		 2
 Dolmadı
 1.478.346
GİRNE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC)		 Anestezi
(%50 İndirimli)		 TYT 25+0
38+0		 10
12		 Dolmadı
 1.604.079
IŞIK ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Anestezi
(Ücretli)		 TYT 15+0
 8
 Dolmadı
 1.602.310
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Anestezi
(Ücretli)		 TYT 24+0
15+0		 20
15		 Dolmadı
213,32952		 1.593.929
1.390.000
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Anestezi
(Ücretli)		 TYT 43+0
37+0		 24
37		 Dolmadı
238,30116		 1.596.929
1.065.000
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Anestezi
(İÖ) (Ücretli)		 TYT 11+0
9+0		 5
9		 Dolmadı
232,87280		 1.513.281
1.131.000
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Anestezi
(Ücretli)		 TYT 14+0
14+0		 11
14		 Dolmadı
197,43678		 1.615.999
1.615.000
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Anestezi
(İÖ) (Ücretli)		 TYT 7+0
8+0		 2
6		 Dolmadı
 1.626.789
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)		 Anestezi
(Ücretli)		 TYT 26+0
16+0		 21
16		 Dolmadı
204,71287		 1.580.141
1.511.000
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Meslek Yüksekokulu
(KKTC-Lefkoşa)		 Anestezi
(Ücretli)		 TYT 9+0
5+0		 1
3		 Dolmadı
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Meslek Yüksekokulu
(KKTC-Lefkoşa)		 Anestezi
(%50 İndirimli)		 TYT 8+0
5+0		 2
4		 Dolmadı
 1.554.200
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)		 Anestezi
(Ücretli)		 TYT 24+0
24+0		 18
24		 Dolmadı
205,60257		 1.604.623
1.499.000
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC-Lefkoşa)		 Anestezi
(%50 İndirimli)		 TYT 34+0
30+0		 16
27		 Dolmadı
 1.592.682
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC-Lefkoşa)		 Anestezi
(%50 İndirimli)		 TYT 35+0
30+0		 27
29		 Dolmadı
 1.598.539
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2 Yıllık Ön lisans Anestezi taban puanları 2022: 2 Yıllık Ön lisans Anestezi taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması açıklandı mı?
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