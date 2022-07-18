2 Yıllık Ön lisans Anestezi taban puanları 2022: 2 Yıllık Ön lisans Anestezi taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması açıklandı mı?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre; YKS sonuçları duyuruldu. Sınav sonuçlarının ardından milyonlarca katılımcı tercih kılavuzu bilgilerine göre yerleştirme işlemlerini gerçekleştirecek. Bu noktada önemli olan konu ise üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları oluyor. Bu noktada; binlerce aday "2 Yıllık Ön lisans Anestezi taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması belli oldu mu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2 Yıllık Ön lisans Anestezi bölümü taban puanları 2022.
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Halis Aygün sonuç açıklaması ardından;
"2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız. 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır." dedi!
YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün açıklamasına göre;
2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız.
2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır.
Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır.
2022 TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ…
Anestezi 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2021
2020
|Yer.
2021
2020
|Taban
Puanı
2021
2020
|Başarı
Sırası
2021
2020
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Konya) (Vakıf)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|11+0
11+0
|11
11
|318,07810
330,60372
|270.496
310.000
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Konya) (Vakıf)
|Anestezi
(%50 İndirimli)
|TYT
|18+0
18+0
|18
18
|279,10278
289,12650
|501.986
553.000
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Konya) (Vakıf)
|Anestezi
|TYT
|41+0
41+0
|41
41
|232,89638
263,83077
|995.469
777.000
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
| Anestezi
(Burslu)
|TYT
|5+0
5+0
|5
5
|349,96734
380,80622
|163.538
153.000
|BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
| Anestezi
(Burslu)
|TYT
|7+0
7+0
|7
7
|331,99274
354,37439
|217.446
223.000
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Devlet)
|Anestezi
(Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına)
|TYT
|4+1
6+1
|5
7
|328,97515
333,65579
|228.073
297.000
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Anestezi
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|5+0
5+0
|5
5
|324,86825
341,80096
|243.070
266.000
|EGE ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)
|Anestezi
|TYT
|70+2
65+2
|72
67
|322,06876
353,30591
|254.039
226.000
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|9+0
9+0
|9
9
|322,05253
342,36980
|254.101
264.000
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Anestezi
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|320,95167
344,84229
|258.370
255.000
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Devlet)
|Anestezi
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|316,13789
343,03154
|278.947
261.000
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|9+0
8+0
|9
8
|314,90639
349,41562
|284.489
239.000
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Diyarbakır) (Devlet)
|Anestezi
|TYT
|65+2
60+2
|67
62
|313,76268
338,85528
|289.556
277.000
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|12+0
12+0
|12
12
|313,70476
342,17539
|289.826
264.000
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İzmir) (Devlet)
|Anestezi
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|313,38283
340,83853
|291.329
269.000
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Devlet)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|12+0
12+0
|12
12
|311,90623
320,10575
|298.004
359.000
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
| Anestezi
(Burslu)
|TYT
|7+0
6+0
|7
6
|311,81922
337,91854
|298.405
280.000
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Anestezi
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|311,07934
336,18329
|301.953
287.000
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
| Anestezi
(Burslu)
|TYT
|12+0
12+0
|12
12
|308,99183
333,02426
|311.970
300.000
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Devlet)
|Anestezi
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|308,07945
331,74947
|316.402
305.000
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)
|Anestezi
|TYT
|75+2
75+2
|77
77
|307,74498
334,19120
|318.120
295.000
|UFUK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|7+0
7+0
|7
7
|307,56398
328,14861
|319.021
321.000
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Malatya) (Devlet)
|Anestezi
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|307,22738
326,52665
|320.694
328.000
|SANKO ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Gaziantep) (Vakıf)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|6+0
6+0
|6
6
|307,21589
322,05622
|320.748
349.000
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Samsun) (Devlet)
|Anestezi
|TYT
|65+2
65+2
|6
6
|307,10379
330,10966
|321.328
312.000
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Anestezi
(İngilizce) (Burslu)
|TYT
|12+0
12+0
|12
12
|306,48186
324,57121
|324.508
337.000
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Devlet)
|Anestezi
|TYT
|65+2
60+2
|67
62
|306,15700
331,60031
|326.124
306.000
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|12+0
12+0
|12
12
|305,52392
330,55971
|329.357
310.000
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Anestezi
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|304,45248
325,96796
|334.909
331.000
|İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|8+0
7+0
|8
7
|303,85351
321,54010
|338.121
352.000
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|9+0
8+0
|9
8
|303,52544
327,29770
|339.898
325.000
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|12+0
12+0
|12
12
|303,40391
324,96037
|340.543
335.000
|LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|8+0
8+0
|8
8
|303,24757
328,00647
|341.388
321.000
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Kayseri) (Devlet)
|Anestezi
|TYT
|70+2
65+2
|72
67
|302,34887
325,91572
|346.303
331.000
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|8+0
6+0
|8
6
|302,33752
312,43462
|346.362
399.000
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Anestezi
|TYT
|65+2
60+2
|67
62
|301,74720
325,74657
|349.567
332.000
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Konya) (Devlet)
|Anestezi
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|301,63222
327,41630
|350.209
324.000
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|6+0
6+0
|6
6
|301,34024
318,68456
|351.857
366.000
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Anestezi
|TYT
|65+2
60+2
|67
62
|301,19199
327,52620
|352.662
324.000
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|6+0
6+0
|6
6
|300,93377
319,69960
|354.069
360.000
|İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU
(Vakıf)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|5+0
4+0
|5
4
|300,78844
322,01098
|354.848
349.000
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Anestezi
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|300,54953
324,07575
|356.219
340.000
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Anestezi
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|8+0
9+0
|8
9
|300,52886
322,49226
|356.355
347.000
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|12+0
12+0
|12
12
|300,48968
321,16955
|356.605
353.000
|YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|9+0
9+0
|9
9
|300,43058
323,27941
|356.938
343.000
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Elazığ) (Devlet)
|Anestezi
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|300,40346
320,39130
|357.123
357.000
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Gaziantep) (Vakıf)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|12+0
11+0
|12
11
|300,35611
316,75349
|357.409
376.000
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|7+0
—
|7
—
|298,85398
—
|366.077
—
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Anestezi
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|297,64845
318,60479
|373.176
366.000
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Anestezi
|TYT
|60+2
50+2
|62
52
|296,94937
323,37065
|377.293
343.000
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|12+0
11+0
|12
11
|296,75335
314,55725
|378.455
387.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Anestezi
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|296,72837
322,21773
|378.619
348.000
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|10+0
11+0
|10
11
|296,54014
314,91942
|379.763
385.000
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Hatay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Anestezi
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|296,02283
316,24038
|382.874
378.000
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)
|Anestezi
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|295,37360
322,69791
|386.841
346.000
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Şanlıurfa) (Devlet)
|Anestezi
|TYT
|60+2
55+2
|62
57
|294,44345
314,60952
|392.632
387.000
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Anestezi
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|294,31493
316,07337
|393.381
379.000
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|7+0
—
|7
—
|294,28506
—
|393.582
—
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|12+0
12+0
|12
12
|293,77611
313,24493
|396.887
395.000
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Anestezi
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|8+0
9+0
|8
9
|293,07484
307,97293
|401.412
425.000
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Erzurum)
|Anestezi
|TYT
|75+2
75+2
|77
77
|292,95774
316,25480
|402.146
378.000
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Anestezi
|TYT
|80+2
75+2
|82
77
|292,87222
318,78006
|402.714
365.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|12+0
12+0
|12
12
|291,91453
309,34330
|408.749
417.000
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Anestezi
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|8+0
9+0
|8
9
|291,74090
304,55594
|409.904
446.000
|FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
| Anestezi
(Burslu)
|TYT
|8+0
6+0
|8
6
|291,74088
313,76765
|409.905
392.000
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Adana) (Devlet)
|Anestezi
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|291,71306
313,99989
|410.071
391.000
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|10+0
10+0
|10
10
|291,51930
311,18608
|411.371
406.000
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Gedik Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
| Anestezi
(Burslu)
|TYT
|8+0
8+0
|8
8
|290,28156
306,83162
|419.768
432.000
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Avrupa Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|12+0
12+0
|12
12
|289,81726
302,19476
|422.869
461.000
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|13+0
12+0
|13
12
|289,78398
308,14490
|423.085
424.000
|TOROS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Mersin) (Vakıf)
| Anestezi
(Burslu)
|TYT
|7+0
—
|7
—
|289,73088
—
|423.434
—
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
| Anestezi
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|7+0
8+0
|7
8
|289,72200
307,91345
|423.486
425.000
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Anestezi
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|8+0
9+0
|8
9
|289,54120
310,56421
|424.753
410.000
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Anestezi
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|7+0
9+0
|7
9
|288,99406
315,83548
|428.430
380.000
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Nişantaşı Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|10+0
9+0
|10
9
|288,69393
303,51588
|430.461
452.000
|İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|8+0
6+0
|8
6
|288,32929
296,60906
|432.987
498.000
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Anestezi
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|288,27061
313,72811
|433.366
392.000
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Burdur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Anestezi
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|288,22168
312,71690
|433.705
398.000
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İsttanbul) (Vakıf)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|12+0
12+0
|12
12
|287,68942
303,94462
|437.426
449.000
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Edirne) (Devlet)
|Anestezi
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|287,23641
311,93678
|440.714
402.000
|BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Anestezi
|TYT
|55+2
55+2
|57
57
|55+2
55+2
|441.109
416.000
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Anestezi
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|287,12067
307,24130
|441.510
429.000
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
| Anestezi
(Burslu)
|TYT
|10+0
9+0
|10
9
|286,66525
306,64361
|444.699
433.000
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Kapadokya Meslek Yüksekokulu
(Nevşehir) (Vakıf)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|12+0
12+0
|12
12
|286,46785
313,51955
|446.098
393.000
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|7+0
7+0
|7
7
|286,24615
307,84874
|447.723
426.000
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Rize) (Devlet)
|Anestezi
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|285,90991
308,12964
|450.110
424.000
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Avrupa Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Anestezi
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|9+0
9+0
|9
9
|285,29310
295,12704
|454.532
509.000
|İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|6+0
40+0
|6
40
|285,22056
291,10302
|455.074
538.000
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Anestezi
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|285,03932
308,97579
|456.350
419.000
|İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|8+0
6+0
|8
6
|284,69952
297,38975
|458.757
493.000
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|12+0
11+0
|12
11
|284,31433
305,39143
|461.636
440.000
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Anestezi
(İÖ)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|284,03473
302,57059
|463.718
458.000
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Anestezi
|TYT
|50+2
40+1
|52
41
|283,96266
302,88368
|464.256
456.000
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Nişantaşı Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Anestezi
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|7+0
8+0
|7
8
|283,49051
294,44722
|467.725
513.000
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Anestezi
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|7+0
9+0
|7
9
|283,47174
301,37044
|467.877
466.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Anestezi
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|7+0
9+0
|7
9
|283,40850
302,84301
|468.373
457.000
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ Plato Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|10+0
9+0
|10
9
|283,26094
302,34892
|469.440
460.000
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
(Vakıf)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|10+0
9+0
|10
9
|282,47626
302,97642
|475.498
456.000
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Anestezi
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|281,86321
304,44169
|480.250
446.000
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Trazbzon) (Vakıf)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|12+0
12+0
|12
12
|281,68872
305,89046
|481.602
438.000
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Anestezi
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|7+0
9+0
|7
9
|281,52978
298,95704
|482.788
482.000
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Anestezi
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|8+0
9+0
|8
9
|280,11029
294,27513
|493.902
515.000
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
(Vakıf)
|Anestezi
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|7+0
8+0
|7
8
|280,05284
295,72896
|494.377
504.000
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|7+0
8+0
|7
8
|279,90706
304,36390
|495.502
447.000
|BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Bayburt Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Anestezi
|TYT
|30+1
30+1
|31
31
|279,86764
297,44108
|495.840
492.000
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Kelkit Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Anestezi
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|279,45335
301,02617
|499.075
468.000
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Anestezi
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|8+0
9+0
|8
9
|279,23262
298,00704
|500.931
489.000
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Burdur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Anestezi
(İÖ)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|279,23222
303,94660
|500.936
449.000
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Anestezi
(İÖ)
|TYT
|7+0
7+0
|7
7
|279,18554
297,11417
|501.313
495.000
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Trabzon) (Vakıf)
|Anestezi
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|7+0
9+0
|7
9
|279,16564
295,59134
|501.464
505.000
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|12+0
12+0
|12
12
|279,07467
300,08936
|502.212
474.000
|İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
(Vakıf)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|9+0
—
|9
—
|278,83530
—
|504.199
—
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Kars) (Devlet)
|Anestezi
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|278,05945
300,89333
|510.372
469.000
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Anestezi
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|6+0
6+0
|6
6
|276,16644
293,01612
|526.177
524.000
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Anestezi
(%50 İndirimli)
|TYT
|33+0
34+0
|33
34
|273,26288
289,92824
|551.319
547.000
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Kars) (Devlet)
|Anestezi
(İÖ)
|TYT
|55+2
55+2
|57
57
|272,17329
292,65403
|560.932
526.000
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu
(KKTC-Gazimağusa)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|6+0
10+0
|6
10
|269,41698
275,26313
|586.057
668.000
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Anestezi
(%50 İndirimli)
|TYT
|68+0
68+0
|68
68
|267,22336
280,69804
|606.885
621.000
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Anestezi
(İÖ) (%25 İndirimli)
|TYT
|3+0
5+0
|3
5
|266,88379
265,87723
|610.168
756.000
|SANKO ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Gaziantep) (Vakıf)
|Anestezi
(%25 İndirimli)
|TYT
|20+0
20+0
|20
20
|265,06452
275,69249
|627.984
664.000
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Anestezi
(%50 İndirimli)
|TYT
|34+0
34+0
|34
34
|264,20209
277,94556
|636.490
644.000
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Anestezi
(%25 İndirimli)
|TYT
|9+0
10+0
|9
10
|262,99510
284,89449
|648.572
586.000
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Anestezi
(%50 İndirimli)
|TYT
|68+0
68+0
|68
68
|262,37369
275,39631
|655.181
667.000
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Anestezi
(%50 İndirimli)
|TYT
|31+0
31+0
|31
31
|259,89779
270,14774
|681.143
715.000
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Gaziantep) (Vakıf)
|Anestezi
(%25 İndirimli)
|TYT
|13+0
2+0
|13
2
|259,36614
305,08661
|686.778
442.000
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC)
| Anestezi
(Burslu)
|TYT
|5+0
7+0
|5
7
|256,22989
272,00305
|721.311
697.000
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC-Lefkoşa)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|6+0
10+0
|6
10
|256,19994
266,08865
|721.641
754.000
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Anestezi
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|42+0
51+0
|42
51
|255,35756
265,94246
|731.350
756.000
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Anestezi
(%50 İndirimli)
|TYT
|31+0
32+0
|31
32
|255,33192
267,45325
|731.659
741.000
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|30+0
30+0
|30
30
|254,33976
270,12746
|743.006
715.000
|İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Anestezi
(%50 İndirimli)
|TYT
|42+0
33+0
|42
33
|254,25384
262,63650
|743.998
789.000
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Nişantaşı Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Anestezi
(Ücretli)
|TYT
|1+0
1+0
|1
1
|254,10353
232,59958
|745.731
1.135.000
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Anestezi
(%50 İndirimli)
|TYT
|68+0
68+0
|68
68
|253,73548
260,48305
|749.893
811.000
|İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Anestezi
(%25 İndirimli)
|TYT
|30+0
23+0
|30
23
|253,55777
280,00782
|751.918
626.000
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Anestezi
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|24+0
30+0
|24
30
|253,19261
264,24597
|756.180
773.000
|SANKO ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Gaziantep) (Vakıf)
|Anestezi
(Ücretli)
|TYT
|14+0
14+0
|14
14
|252,94594
259,73278
|759.121
819.000
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Meslek Yüksekokulu
(KKTC)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|12+0
14+0
|12
14
|251,45683
259,27434
|776.655
824.000
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
| Anestezi
(%50 İndirimli)
|TYT
|42+0
34+0
|42
34
|250,31383
262,92115
|790.058
786.000
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC-Lefkoşa)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|35+0
30+0
|35
30
|249,47417
254,67516
|800.005
874.000
|KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Meslek Yüksekokulu
(KKTC-Lefkoşa)
|Anestezi
(Burslu)
|TYT
|8+0
10+0
|8
10
|248,29747
259,54679
|813.898
821.000
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Anestezi
(%50 İndirimli)
|TYT
|34+0
34+0
|34
34
|247,75028
252,06726
|820.582
904.000
|FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
| Anestezi
(%50 İndirimli)
|TYT
|42+0
34+0
|42
34
|247,67592
250,43573
|821.448
922.000
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|Anestezi
(%25 İndirimli)
|TYT
|46+0
42+0
|46
42
|247,33839
258,70184
|825.471
830.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Anestezi
(%25 İndirimli)
|TYT
|28+0
20+0
|28
20
|246,10249
268,94647
|840.162
726.000
|LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
| Anestezi
(%25 İndirimli)
|TYT
|42+0
42+0
|42
42
|245,41147
250,57483
|848.427
921.000
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Anestezi
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|31+0
31+0
|31
31
|244,80712
254,24193
|855.538
879.000
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|Anestezi
(%50 İndirimli)
|TYT
|33+0
—
|33
—
|243,69213
—
|868.581
—
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Anestezi
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|42+0
51+0
|42
51
|242,80485
245,01996
|879.019
985.000
|YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
| Anestezi
(%25 İndirimli)
|TYT
|41+0
41+0
|41
41
|240,16267
253,01146
|909.886
893.000
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Gaziantep) (Vakıf)
|Anestezi
(Ücretli)
|TYT
|50+0
57+0
|50
57
|239,90768
241,23619
|912.783
1.030.000
|İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
| Anestezi
(%50 İndirimli)
|TYT
|42+0
34+0
|42
34
|238,02105
224,95954
|934.562
1.234.000
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Nişantaşı Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Anestezi
(%50 İndirimli)
|TYT
|59+0
50+0
|59
50
|237,99069
245,32244
|934.898
981.000
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Anestezi
(%25 İndirimli)
|TYT
|39+0
33+0
|39
33
|237,72945
257,86168
|937.930
839.000
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|Anestezi
(%25 İndirimli)
|TYT
|30+0
30+0
|30
30
|235,58221
252,23889
|963.200
902.000
|TOROS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Mersin) (Vakıf)
| Anestezi
(Ücretli)
|TYT
|38+0
—
|38
—
|235,27722
—
|966.779
—
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Anestezi
(%25 İndirimli)
|TYT
|25+0
31+0
|25
31
|234,89249
252,45950
|971.328
899.000
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Kapadokya Meslek Yüksekokulu
(Nevşehir) (Vakıf)
|Anestezi
(%25 İndirimli)
|TYT
|34+0
32+0
|34
32
|234,64496
245,14615
|974.204
983.000
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
| Anestezi
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|TYT
|68+0
68+0
|68
68
|234,42663
242,70370
|976.803
1.012.000
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
| Anestezi
(%50 İndirimli)
|TYT
|42+0
52+0
|42
52
|233,60198
246,06196
|986.790
973.000
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ Plato Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Anestezi
(%50 İndirimli)
|TYT
|55+0
46+0
|55
46
|233,36644
243,17213
|989.660
1.007.000
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|Anestezi
(Ücretli)
|TYT
|4+0
4+0
|4
4
|231,02721
248,48173
|1.018.214
945.000
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Anestezi
(%50 İndirimli)
|TYT
|44+0
44+0
|44
44
|230,91085
247,21962
|1.019.719
959.000
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Nişantaşı Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
| Anestezi
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|42+0
41+0
|42
41
|230,64462
235,05305
|1.023.127
1.105.000
|YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
|Anestezi
(Ücretli)
|TYT
|10+0
10+0
|10
10
|230,56464
238,51973
|1.024.077
1.062.000
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Nişantaşı Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
| Anestezi
(İÖ) (Ücretli)
|TYT
|1+0
1+0
|1
1
|228,65597
239,25650
|1.048.290
1.054.000
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
| Anestezi
(%50 İndirimli)
|TYT
|54+0
54+0
|54
54
|228,46645
241,66747
|1.050.770
1.025.000
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Gedik Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Anestezi
(%25 İndirimli)
|TYT
|30+0
32+0
|30
32
|226,29857
199,87785
|1.078.833
1.581.000
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
(Vakıf)
| Anestezi
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|38+0
39+0
|38
39
|225,93246
219,36771
|1.083.628
1.309.000
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
| Anestezi
(%50 İndirimli)
|TYT
|44+0
21+0
|44
21
|225,16438
240,60085
|1.094.035
1.037.000
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
| Anestezi
(%50 İndirimli)
|TYT
|67+0
68+0
|67
68
|224,66326
234,31517
|1.100.601
1.114.000
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Avrupa Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Anestezi
(%25 İndirimli)
|TYT
|68+0
—
|68
—
|223,70974
—
|1.113.431
—
|İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Anestezi
(%50 İndirimli)
|TYT
|42+0
33+0
|42
33
|223,59722
229,76292
|1.114.932
1.171.000
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
(Vakıf)
| Anestezi
(%50 İndirimli)
|TYT
|50+0
42+0
|50
42+
|223,00176
245,01001
|1.122.942
985.000
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Anestezi
(%50 İndirimli)
|TYT
|22+0
—
|22
—
|222,08697
—
|1.135.242
—
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
| Anestezi
(%50 İndirimli)
|TYT
|68+0
68+0
|68
68
|221,18514
230,68390
|1.147.454
1.159.000
|UFUK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Ankara) (Vakıf)
| Anestezi
(Ücretli)
|TYT
|38+0
38+0
|38
38+
|220,68379
231,46119
|1.154.281
1.149.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
| Anestezi
(İÖ) (%25 İndirimli)
|TYT
|43+0
51+0
|43
51
|220,64175
228,11524
|1.154.804
1.192.000
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Anestezi
(%50 İndirimli)
|TYT
|32+0
31+0
|32
31
|220,60945
240,51140
|1.155.265
1.039.000
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Anestezi
(%50 İndirimli)
|TYT
|54+0
45+0
|54
45
|220,22298
245,53439
|1.160.395
979.000
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC)
| Anestezi
(%50 İndirimli)
|TYT
|30+0
27+0
|30
27
|218,74399
235,23283
|1.180.174
1.102.000
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Anestezi
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|31+0
43+0
|31
43
|218,21376
226,18779
|1.187.230
1.218.000
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
| Anestezi
(Ücretli)
|TYT
|59+0
58+0
|59
58
|217,96491
227,48343
|1.190.535
1.200.000
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
| Anestezi
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|41+0
28+0
|41
28
|217,28106
215,85985
|1.199.638
1.356.000
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Anestezi
(İÖ) (%25 İndirimli)
|TYT
|31+0
42+0
|31
42
|216,72440
226,08513
|1.207.039
1.219.000
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
| Anestezi
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|31+0
32+0
|31
32
|215,18908
220,78474
|1.227.784
1.290.000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Anestezi
(Ücretli)
|TYT
|40+0
48+0
|40
48
|213,88830
214,17594
|1.245.753
1.379.000
|İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
(Vakıf)
|Anestezi
(%50 İndirimli)
|TYT
|56+0
—
|56
—
|212,46278
—
|1.265.797
—
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Kapadokya Meslek Yüksekokulu
(Nevşehir) (Vakıf)
|Anestezi
(Ücretli)
|TYT
|34+0
36+0
|34
36
|212,18522
228,29976
|1.269.652
1.190.000
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
| Anestezi
(%50 İndirimli)
|TYT
|51+0
42+0
|51
42
|211,93200
229,69048
|1.273.188
1.172.000
|BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
| Anestezi
(%25 İndirimli)
|TYT
|38+0
—
|38
—
|210,97092
—
|1.286.930
—
|İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
| Anestezi
(%50 İndirimli)
|TYT
|34+0
—
|34
—
|209,30635
—
|1.311.427
—
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
| Anestezi
(Ücretli)
|TYT
|34+0
34+0
|34
34
|208,67149
209,58385
|1.320.848
1.442.000
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Anestezi
(%25 İndirimli)
|TYT
|55+0
51+0
|55
51
|207,90902
207,90232
|1.332.342
1.466.000
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
| Anestezi
(Ücretli)
|TYT
|29+0
35+0
|29
35
|207,87251
221,53501
|1.332.830
1.280.000
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Avrupa Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
| Anestezi
(İÖ) (%25 İndirimli)
|TYT
|51+0
—
|51
—
|207,73140
—
|1.335.017
—
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Anestezi
(İÖ) (Ücretli)
|TYT
|39+0
46+0
|39
46
|204,50264
210,64672
|1.384.179
1.427.000
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Meslek Yüksekokulu
(KKTC)
|Anestezi
(%50 İndirimli)
|TYT
|9+0
8+0
|9
8
|204,34667
184,75679
|1.386.616
1.728.000
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu
(KKTC-Gazimağusa)
|Anestezi
(Ücretli)
|TYT
|24+0
20+0
|24
20
|203,16504
215,56400
|1.404.618
1.360.000
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Anestezi
(%25 İndirimli)
|TYT
|53+0
59+0
|53
59
|202,58402
213,30683
|1.413.515
1.390.000
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İsatanbul) (Vakıf)
|Anestezi
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|42+0
51+0
|42
51
|202,38232
209,89525
|1.416.598
1.438.000
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu
(KKTC-Gazimağusa)
|Anestezi
(%50 İndirimli)
|TYT
|12+0
12+0
|12
11
|201,91703
—
|1.423.845
—
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
| Anestezi
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|36+0
43+0
|36
43
|201,72551
221,50206
|1.426.716
1.280.000
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
(Vakıf)
|Anestezi
(İÖ) (Ücretli)
|TYT
|5+0
5+0
|5
5
|198,99450
199,66625
|1.468.743
1.584.000
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Gedik Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Anestezi
(Ücretli)
|TYT
|12+0
10+0
|12
10
|198,75127
202,66247
|1.472.459
1.541.000
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
| Anestezi
(İÖ) (Ücretli)
|TYT
|19+0
21+0
|19
21
|198,10816
204,16090
|1.481.999
1.519.000
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
| Anestezi
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|43+0
42+0
|43
42
|197,71136
203,99019
|1.487.831
1.521.000
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
| Anestezi
(Ücretli)
|TYT
|11+0
13+0
|11
13
|194,51431
189,66943
|1.532.141
1.702.000
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
(Vakıf)
|Anestezi
(Ücretli)
|TYT
|10+0
9+0
|10
9
|194,38179
201,43623
|1.533.816
1.559.000
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Anestezi
(İÖ) (Ücretli)
|TYT
|3+0
4+0
|3
4
|191,85647
206,66176
|1.563.717
1.483.000
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Anestezi
(İÖ) (Ücretli)
|TYT
|11+0
8+0
|11
8
|191,39442
202,03737
|1.568.414
1.550.000
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Anestezi
(İÖ) (%25 İndirimli)
|TYT
|43+0
51+0
|43
51
|188,24951
199,08800
|1.594.829
1.592.000
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Trabzon) (Vakıf)
|Anestezi
(Ücretli)
|TYT
|68+0
68+0
|68
68
|177,89191
196,05161
|1.620.164
1.633.000
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Trabzon) (Vakıf)
|Anestezi
(İÖ) (Ücretli)
|TYT
|38+0
51+0
|5
16
|Dolmadı
—
|1.626.481
—
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Anestezi
(KKTC Uyruklu)
|TYT
|2+0
1+0
|0
—-
|Dolmadı
—
|—
—
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Meslek Yüksekokulu
(KKTC)
| Anestezi
(Ücretli)
|TYT
|9+0
8+0
|2
—
|Dolmadı
—
|1.478.346
—
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC)
|Anestezi
(%50 İndirimli)
|TYT
|25+0
38+0
|10
12
|Dolmadı
—
|1.604.079
—
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Anestezi
(Ücretli)
|TYT
|15+0
—
|8
—
|Dolmadı
—
|1.602.310
—
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Anestezi
(Ücretli)
|TYT
|24+0
15+0
|20
15
|Dolmadı
213,32952
|1.593.929
1.390.000
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Anestezi
(Ücretli)
|TYT
|43+0
37+0
|24
37
|Dolmadı
238,30116
|1.596.929
1.065.000
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Anestezi
(İÖ) (Ücretli)
|TYT
|11+0
9+0
|5
9
|Dolmadı
232,87280
|1.513.281
1.131.000
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Anestezi
(Ücretli)
|TYT
|14+0
14+0
|11
14
|Dolmadı
197,43678
|1.615.999
1.615.000
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Anestezi
(İÖ) (Ücretli)
|TYT
|7+0
8+0
|2
6
|Dolmadı
—
|1.626.789
—
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vakıf)
|Anestezi
(Ücretli)
|TYT
|26+0
16+0
|21
16
|Dolmadı
204,71287
|1.580.141
1.511.000
|KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Meslek Yüksekokulu
(KKTC-Lefkoşa)
|Anestezi
(Ücretli)
|TYT
|9+0
5+0
|1
3
|Dolmadı
—
|—
—
|KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Meslek Yüksekokulu
(KKTC-Lefkoşa)
|Anestezi
(%50 İndirimli)
|TYT
|8+0
5+0
|2
4
|Dolmadı
—
|1.554.200
—
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Vakıf)
|Anestezi
(Ücretli)
|TYT
|24+0
24+0
|18
24
|Dolmadı
205,60257
|1.604.623
1.499.000
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC-Lefkoşa)
|Anestezi
(%50 İndirimli)
|TYT
|34+0
30+0
|16
27
|Dolmadı
—
|1.592.682
—
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KKTC-Lefkoşa)
|Anestezi
(%50 İndirimli)
|TYT
|35+0
30+0
|27
29
|Dolmadı
—
|1.598.539
—