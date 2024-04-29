20, 21, 22, 23 Haftalık Bebek Kaç Gram Olur? 20, 21, 22, 23 Haftalık Gebelikte Bebek Kaç MM ve Kaç Gramdır?

Annenin sağlık durumu, bebeğin gelişimini direkt olarak etkiler. Uygun koşulların sağlanamaması durumunda, fiziksel ve zihinsel gelişim yavaşlayabilir. 20. ve 21. haftasına ulaşan gebelikte bebeklerin, kasları ve kemikleri güçlenmiş, saçları ile kirpikleri belirginleşmiş ve iç organları büyük ölçüde gelişmiştir. Büyüme sürecini takip etmek isteyen ebeveynlerin, 20, 21, 22, 23 haftalık bebek kaç gram olur, kaç mm ve kaç gramdır bilmesi gerekir.

20 21 22 23 Haftalık Bebek Kaç Gram Olur?

Hamilelikte ikinci trimesterın sonu olan 20-21-22-23 haftalar, gebeliğin 5. ayında olduğunu ve doğuma dört ay kaldığını gösterir. Bu dönemde, bebeklerin iç organları ve vücut sistemleri büyük ölçüde gelişmiştir. Büyüme de gün geçtikçe hızlanır ve doğuma kadar tamamlanır. 20-21 haftalık bir gebelikte bebek, 300-360 gram ağırlığa ve 25-26 cm uzunluğa sahiptir. 22-23 haftalık hamilelikteki bir bebek ise 430-550 gramdır ve boyu 28-32 cm civarındadır. Fakat her bebeğin gelişim hızının aynı olmayacağı unutulmamalıdır. Gebelik boyunca düzenli doktor kontrolü ve ultrason muayeneleri, bebeğin gelişiminin ne durumda olduğunu öğrenmeyi sağlar. Eğer bir problemin varlığı söz konusu ise zamanında müdahale yapılabilir. Bu ise hem anne adayının hem de bebeğin hayatı için büyük önem taşır.

20 21 22 23 Haftalık Gebelikte Bebek Gelişimi Nasıl Olur?

Gebelik boyunca bebek gelişimi oldukça hızlı gerçekleşir ve her ay bu açıdan çok önemlidir. İlk trimesterda embriyo gelişmeye başlar ve beşinci hafta ile birlikte organlar şekillenir. İlerleyen aylarda ise organlar fonksiyonlarını kazanmaya başlar. 20. haftada bebeğin cinsiyetini öğrenmek mümkündür ve ultrasonda rahatlıkla gözlemlenebilir. 20, 21, 22 ve 23. haftalarda bebeğin hareketliliği artar ve gittikçe büyür. Doğuma kadar organlar hızla gelişmeye ve işlevsellik kazanmaya devam eder.

-Akciğerleri tam olarak gelişmemiş olsa da solunum yavaş yavaş başlar ve hava kesecikleri (alveoller) büyümeye devam eder.

-Beyin sinir hücreleri bağlantıları oluşur ve gittikçe güçlenir.

-Kulakları işitmeye başlar, göz kapakları açılır ve görme kabiliyeti artar.

-Cilt altı yağ bezleri gelişmeye devam eder.

-Kemikleri sertleşir, kasları güçlenir, solunum, sindirim ve dolaşım sistemi fonksiyonlarını yerine getirmeye başlar.

-Anne karnındaki bebek bu dönemde, sesleri duyabilir ve hatta tepki verebilir. Hareketliliği artar, ancak annenin hissedemeyeceği kadar zayıf olabilir.