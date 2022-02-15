20 ayrı suç dosyası olan firari yakalandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Sur İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlar kapsamında aranan şahıslar bir bir yakalanıyor.

Jandarma timleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu, 20 ayrı suçtan hakkında 12 yıl hapis cezası bulunan S.Y.'nin Yenişehir ilçesinde gizlendiği belirlendi.

Jandarma, 'hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme, yağma, görevi yaptırmamak için direnme, mala zarar verme ve basit yaralama' suçlarından olmak üzere toplam 20 ayrı suç dosyası olan S.Y.'yi yakalamak amacıyla söz konusu adrese operasyon yaptı. 2019 yılından beri aranan ve 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y., Yenişehir ilçesinde yakalandı. Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen S.Y., tutuklanarak cezaevine konuldu.