20 bin 562 okul çevresinde huzur uygulaması gerçekleşti

12 bin 318 noktada eş zamanlı yapılan uygulamada; 20 bin 562 okul çevresi, 7 bin 728 metruk bina ve 8 bin 416 park ve bahçe kontrol edildi. Bu kontrollerde 381 aranan kişi yakalanırken 34 kişi de gözaltına alındı. 158 kişi adli ve idari işlem, 534 kişiye de idari para cezası uygulandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca çocuk ve gençlerin güvenli bir eğitim-öğretim dönemi sürdürmeleri amacıyla ilköğretim, lise ve üniversite çevrelerinde "Huzurlu Sokaklar Uygulaması" gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde 11 bin 636 ekip, 188 dedektör köpek ve 42 bin 771 personelin görev aldığı uygulama, 12 bin 318 noktada eş zamanlı yapıldı.

Uygulamada; 20 bin 562 okul çevresi, 7 bin 728 metruk bina ve 8 bin 416 park ve bahçe kontrol edildi. Bu kontrollerde 381 aranan kişi yakalanırken 34 kişi de gözaltına alındı. 158 kişi adli ve idari işlem, 534 kişiye de idari para cezası uygulandı.

Uygulamada 143 bin 917 araç kontrol edildi. 3 bin 544 araca idari para cezası uygulanırken 488 araç trafikten men edildi, 86 aranan araç yakalandı.

Güvenlik birimlerinin gerçekleştirdiği uygulamada ayrıca 36 bin 257 oyun, internet, playstation salonu, kahvehane, iddia bayii, içkili yer, büfe denetlendi, 287 iş yerine cezai işlem uygulandı.

Uygulamada muhtelif miktarda ruhsatsız silah, uyuşturucu madde ile 316,50 gram kıyılmış tütün ve 383 paket kaçak sigara ele geçirildi.