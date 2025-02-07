20 bin dolara Türkiye’den Avrupa’ya insan kaçırdılar!

Adana merkezli 6 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 17 zanlıdan 3'ü tutuklanırken 14 yabancı uyruklu kişi sınır dışı edildi. Boşanmış karı ve kocanın da aralarında olduğu çete üyeleri, göçmenleri de Türkiye'den Avrupa ülkelerine götürmek için kişi başı yaklaşık 20 bin dolar para aldıkları ortaya çıktı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Adana merkezli Mersin, İstanbul, Diyarbakır, Gaziantep ve Konya'da göçmen kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Ekipler, yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından kimlikleri tespit edilen zanlıları yakalamak için harekete geçti. Polis, 5 Şubat'ta belirlenen adreslere özel harekat ekiplerinin desteğiyle şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 9'u kadın 17 şüpheli yakalanırken ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile bir miktar esrar ele geçirildi.

KİŞİ BAŞI 20 BİN DOLAR

Şüpheliler emniyete götürüldü. Çete üyeleri arasında boşanmış karı ve kocanın da olduğu öğrenilirken akrabalarının ise onlara yardım ettiği ortaya çıktı. Öte yandan çetenin göçmenleri Türkiye'den Avrupa ülkelerine götürmek için kişi başı yaklaşık 20 bin dolar para aldıkları belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.B. (33), eski kocası A.Ç. (37) ve akrabası T.Ç. (41) tutuklanırken 14 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.