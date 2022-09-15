20 bin liralık klimayı çalan hırsızlar yakalandı

İstanbul Kağıthane'de iki kişi; Gürsel Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinden 20 bin lira değerinde klima çaldı. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; olayı gerçekleştiren ve farklı suçlardan kayıtları bulunan iki suç ortağının açık kimliklerini tespit etti. Şüphelilerden M.Ş.'nin (22) karıştığı başka bir suçtan ötürü yine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından gözaltına alındığı ve tutuklandığı ortaya çıktı. Diğer şüpheli C.Ö. (22) de gözaltına alındı ve cezaevine yerleştirildi.