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Giriş Tarihi: 15.9.2022 14:44

20 bin liralık klimayı çalan hırsızlar yakalandı

Bir iş yerinden 20 bin lira değerinde klima çalan ve Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanan iki suç ortağı tutuklandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
20 bin liralık klimayı çalan hırsızlar yakalandı

İstanbul Kağıthane'de iki kişi; Gürsel Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinden 20 bin lira değerinde klima çaldı. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; olayı gerçekleştiren ve farklı suçlardan kayıtları bulunan iki suç ortağının açık kimliklerini tespit etti. Şüphelilerden M.Ş.'nin (22) karıştığı başka bir suçtan ötürü yine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından gözaltına alındığı ve tutuklandığı ortaya çıktı. Diğer şüpheli C.Ö. (22) de gözaltına alındı ve cezaevine yerleştirildi.

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20 bin liralık klimayı çalan hırsızlar yakalandı
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