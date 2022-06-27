20 bin öğretmen ataması ne zaman? MEB ile 2022 öğretmen atamaları hangi tarihte yapılacak? Başkan Erdoğan son dakika açıkladı!

Başkan Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarda 20 bin öğretmen atamasıyla ilgili olarak da bir müjde verildi. Bu son dakika gelişmesinin ardından detayları merak edenler 20 bin öğretmen ataması ne zaman, hangi tarihte yapılacak? sorularına yanıt aramaya başladı.
20 bin öğretmen ataması tarihi ve tüm detaylar şöyle;
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan son dakika açıklamasında şu detaylar yer alıyor;
Okulların tatil olmasıyla birlikte gençlerimizin yaz aylarını etkin bir şekilde değerlendirmesi için 2 uygulamayı başlatıyoruz. İlk olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı kurumlar gençlerimize açık olacaktır.