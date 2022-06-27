20 bin öğretmen ataması ne zaman? MEB ile 2022 öğretmen atamaları hangi tarihte yapılacak? Başkan Erdoğan son dakika açıkladı!

Başkan Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarda 20 bin öğretmen atamasıyla ilgili olarak da bir müjde verildi. Bu son dakika gelişmesinin ardından detayları merak edenler 20 bin öğretmen ataması ne zaman, hangi tarihte yapılacak? sorularına yanıt aramaya başladı.

SON DAKİKA | 20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

20 bin öğretmen ataması tarihi ve tüm detaylar şöyle;