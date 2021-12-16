20 bin sağlıkçı için tercih zamanı

Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere KPSS sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak. KPSS-2021/10 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak. KPSS puanıyla atanacak sözleşmeli personelin 10 bin 348'i hemşire, bin 600'ü ebe ve 6 bin 604'ü çeşitli branşlardaki sağlık teknisyeni-sağlık teknikeri olacak. Adaylar, tercihlerini 22 Aralık'a kadar ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapacak. ANKARA