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Giriş Tarihi: 17.12.2021

20 bin sağlıkçı için tercih zamanı

20 bin sağlıkçı için tercih zamanı
Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere KPSS sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak. KPSS-2021/10 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak. KPSS puanıyla atanacak sözleşmeli personelin 10 bin 348'i hemşire, bin 600'ü ebe ve 6 bin 604'ü çeşitli branşlardaki sağlık teknisyeni-sağlık teknikeri olacak. Adaylar, tercihlerini 22 Aralık'a kadar ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapacak. ANKARA

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20 bin sağlıkçı için tercih zamanı
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