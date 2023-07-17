20 bin yıllık buzulların altında kaldılar... Cennet-Cehennem Yaylası’nda kayıp 2 kişi aranıyor

Hakkâri'ye gelen 18 kişilik doğasever grubu, dün 4 bin 135 rakımlı Cilo-Sat Dağları'na çıktı. Gruptaki Adıyaman'dan geldiği belirtilen Kemal ve Gülay Avcu çifti ile Mehmet Aydın ve Hâkime Koç, Kırıkdağ köyü Cennet-Cehennem Yaylası Buzullar bölgesinde yaklaşık 20 bin yıllık olan buzulların kırılması sonucu oluşan boşluğa kayıp düştü.
Gruptakilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulunması üzerine yapılan aramalarda, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve UMKE ekipleri Avcu çiftini yaralı olarak kurtardı. Kara Kuvvetleri'ne ait helikopterinde destek verdiği arama-kurtarma çalışmalarında buzullarda kayıp olan Mehmet Aydın ve Hâkime Koç'a ulaşılamadı.
Havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışmalara sabah erken saatlerinde yeniden başlandı. Yaşanan olayla ilgili Hakkâri Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık başkanlığında Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi toplandı. Buz kütlesi altında olduğu değerlendirilen Mehmet Aydın ve Hâkime Koç'un durumu ile ilgili birim yetkililerinin katılımıyla bir durum değerlendirme toplantısının ardından yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Hakkâri merkez Kırıkdağ köyü Cennet-Cehennem Yaylası Cilo Buzulları bölgesinde 16 Temmuz 2023 günü meydana gelen kaza olayı ile ilgili olarak 4 vatandaşımızdan kaybolan ve henüz bulunamayan 2 vatandaşımızın durumu ilgili olarak İl Afet Acil Durum Yönetim Merkezinde Valimiz İdris Akbıyık'ın başkanlığında cumhuriyet başsavcısı, Vali Yardımcısı Halil İbrahim Köroğlu, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdür Vekili, JAK ekipleri, Hakkâri ve Van AFAD ekipleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürü ve CİSAD Dernek yetkilisinin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. Toplantı sonrasında edinilen bilgiye göre; meydana gelen olayda buz kütlesi altında kalan ve ulaşılamayan 2 vatandaşımız için arama kurtarma faaliyetlerine sabahın erken saatlerinden itibaren kaldığı yerden titizlikle devam ediyor."