20 dakikalık kanlı hesaplaşmaya müebbet hapis istemi

Kahvehaneden çıkarıldıkları için husumet besleyen iki şüpheli gittikleri tekel bayisinde 20 dakikada cinayeti planlayıp organize ettiler. İstanbul'un Kağıthane ilçesi, 11 Aralık 2023 gecesi kanlı bir saldırıya sahne oldu. Gürsel Mahallesi'nde tünele doğru yürüyen 20 yaşındaki Muhammet Dinç ve ağabeyi 36 yaşındaki Ümit Dinç motosikletli saldırganlar tarafından silahlı saldırıya uğradılar. Çok geçmeden motosikletli saldırganların husumetlileri Hasan K. ve Abdurrahman D. olduğu tespit edildi.

HARAÇ VERMEYİNCE CİNAYETİ PLANLADILAR

Olay yerindeki güvenlik kamerası görüntüleri ve Ümit Dinç'in ifadesi cinayetin tüm detaylarını ortaya koydu. İddiaya göre saldırganlardan Hasan K. ve Murat K.'nın olaydan önce ümit Dinç'in dükkanına giderek haraç istediler. Bunun üzerine aralarında tartışma yaşandı ve Ümit Dinç ikiliyi dışarı çıkarttı. Tartışma beraberinde husumeti getirdi.

20 DAKİKADA PLAN YAPIP GENÇ ADAMI ÖLDÜRDÜLER

Saldırganlar Hasan K. ve Abdurrahman D., kısa bir süre sonra cinayete azmettirmekle suçlanan Zübeyir K.'nın sahibi olduğu tekel bayisine giderek burada 20 dakika kalarak cinayeti planladılar. Motosiklet ile yola çıkıp cinayeti işledikten sonra tekrardan tekel bayisine gelen saldırganlar hiçbir şey olmamış gibi davranmaya devam ettiler ancak çok geçmeden yakayı ele verdiler.

SUÇLAMALARI İNKAR ETTİLER

İfadesi alındıktan sonra tutuklanan şüpheliler olayla bir ilgilerinin olmadığını, husumet iddialarının asılsız olduğunu ileri sürerek suçlamaları reddetti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, silahı ateşleyen Abdurrahman D., motosikleti kullanan Hasan K., Zübeyir K ve Murat K. şüpheli sıfatıyla yer aldı.

MÜEBBET VE 15 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYOR

İddianamede, saldırının eylem ve fikir birliği içerisinde işlendiği vurgulanırken, cinayette kullanılan silahın halen kayıp olduğu kaydedildi. Şüphelilerin Muhammet Dinç'e yönelik "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezalarına ve Ümit Dinç'e yönelik "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıla kadar cezalandırılmaları talep edildi.